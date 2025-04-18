الجمعة 20 شوال 1446 ﻫ - 18 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيرنلي يقترب من الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على واتفورد

منذ ساعة واحدة
كرة قدم (رويترز)- تعبيرية

كرة قدم (رويترز)- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

سجل جوش براونهيل هدفا في الشوط الثاني ليمنح بيرنلي الفوز 2-1 على تسعة لاعبين من مضيفه واتفورد اليوم الجمعة، ليمدد مسيرة الضيوف إلى 30 مباراة بدون هزيمة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم ويقربهم من العودة للدوري الممتاز.

وصعد بيرنلي إلى صدارة الترتيب برصيد 91 نقطة من 43 مباراة متقدما بفارق ثلاث نقاط على ليدز يونايتد صاحب المركز الثاني والذي سيلعب في ملعب أكسفورد يونايتد في وقت لاحق اليوم.

وتقدم واتفورد، الذي تراجع للمركز 12، في الدقيقة الثامنة عندما حول مامادو دومبيا تمريرة عرضية من روكو فاتا بضربة رأس للشباك لكن صاحب الأرض أهدر عدة فرص لتعزيز تقدمه.

وشعر لاعبو واتفورد بالندم على إهدار الفرص في نهاية الشوط الأول بعد أن نجح زيان فليمنج في إنهاء هجمة مرتدة سريعة لبيرنلي بضربة رأس رائعة في المرمى.

وبعد هدف التعادل، كثف بيرنلي ضغطه بعد الاستراحة وسجل هدف الفوز في الدقيقة 58 بضربة رأس من براونهيل من مدى قريب.

وانهار واتفورد على الفور عقب الهدف الثاني بعدما شاهد فرصته في الاقتراب من المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية تتبخر.

وتلقى موسى سيسوكو بطاقة حمراء بسبب دفعه فليمنج أثناء ركلة البداية إثر الهدف الثاني، وتبخرت أي فرصة لأصحاب الأرض في العودة للمباراة عندما طُرد لاعب الوسط إيدو كاييمبي في الدقيقة 69 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وواصل بيرنلي سجله الرائع في دوري الدرجة الثانية، إذ كانت آخر خسارة لفريق المدرب سكوت باركر بالدوري في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وبيرنلي الفريق الثاني فقط في تاريخ دوري الدرجة الثانية الذي يخوض 30 مباراة متتالية دون خسارة في الموسم الاعتيادي بعد أن حقق ريدينج هذا الإنجاز عام 2006.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

5 لاعبين تحت الأضواء في الدوري الإسباني
خمسة فرق من الدوري الإسباني على الأقل بدوري أبطال أوروبا 2025-2026
أرنه سلوت
أرنولد مدافع ليفربول سيتوجه مع الفريق لمواجهة ليستر
كرة التنس
لاعب التنس الياباني واتانوكي على رادار شركة بيبسي بعد "رشفة في منتصف مباراة"

الأكثر قراءة

النائب سليم عون
سليم عون: "كلن يعني كلن" ما عدا التيار الوطني الحر!
عناصر من الجيش اللبناني يقفون بالقرب من قرية كفركلا جنوب لبنان. رويترز
عن تفكيك مواقع حزب الله بالقرب من الحدود الإسرائيلية.. ماذا كشفت "واشنطن بوست"؟
الفنان كريم محمود عبد العزيز مع الراحل سليمان عيد
صور.. كريم محمود عبد العزيز في وداع سليمان عيد ومشهد "لن يُنسى"