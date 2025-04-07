بيسرز يتغلب على ناغتس وأداء رائع من نيكولا يوكيتش

سجل مايلز تيرنر 24 نقطة وأضاف أوبي توبين 22 نقطة في فوز إنديانا بيسرز على مضيفه دنفر ناجتس 125-120 ليتفوق على ثلاثة أرقام مزدوجة من نيكولا يوكيتش في مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وسجل أندرو نيمبارد 19 نقطة وأرسل ست تمريرات حاسمة لزملائه في بيسرز الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي ليظل في المربع الذهبي في القسم الشرقي. وأحرز آرون نسميث 17 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة.

وسجل يوكيتش 41 نقطة و15 حائط صد وأرسل 13 تمريرة حاسمة لزملائه في دنفر ليحقق ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الثالثة في خمس مباريات والمرة 32 هذا الموسم.

وأحرز كريستيان براون 20 من 30 نقطة في الشوط الثاني لصالح ناجتس الذي خسر للمباراة الرابعة على التوالي.

وفي باقي مباريات الأمس، خسر تشارلوت هورنتس 131-117 على أرضه أمام شيكاجو بولز، وكذلك خسر بروكلين نيتس 120-109 أمام ضيفه تورونتو رابتورز.

وتغلب لوس انجليس ليكرز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 126-99، فيما فاز أتلانتا هوكس 147-134 على ضيفه يوتا جاز.

وانتصر بوسطن سيلتيكس على ضيفه واشنطن ويزاردز 124-90، فيما خسر كليفلاند كافاليرز 120-113 على أرضه أمام سكرامنتو كينجز.

وفاز بورتلاند تريل بليزرز 120-109 على ضيفه سان أنطونيو سبيرز، ونيويورك نيكس على ضيفه فينكس صنز 112-98.

وتغلب هيوستن روكتس 106-96 على مضيفه جولدن ستيت وريورز، وميلووكي باكس على مضيفه نيو اورليانز بليكانز 111-107,