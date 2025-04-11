بيسرز يحقق فوزًا مثيرًا ويضمن المركز الرابع في القسم الشرقي

ضمن إنديانا بيسرز اللعب على أرضه في الدور الأول من الأدوار الإقصائية بالقسم الشرقي بفوزه 114-112 على ضيفه كليفلاند كافاليرز في مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

ومع خسارة نيويورك نيكس أمام ديترويت بيستونز أمس الخميس، لا يزال يمكن لبيسرز احتلال المركز الثالث في القسم الشرقي حال فوزه في آخر مباراتين وخسارة نيكس.

وكان تايريس هالبيرتون أفضل مسجلي بيسرز برصيد 23 نقطة وأرسل عشر تمريرات حاسمة لزملائه وسجل رميتين ثلاثيتين متتاليتين ليتقدم 113-107 قبل 3:08 دقيقة على النهاية.

وانتفض كافاليرز وسنحت له فرصة التعادل أو الفوز في الهجمة الأخيرة لكن محاولة جايلون تايسون لتغيير النتيجة في اللحظة الأخيرة لم تكن ناجحة.

وكان تاي جيروم أفضل مسجلي كافاليرز برصيد 24 نقطة وأضاف دياندري هانتر 23 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة.

ولعب كافاليرز، الذي اقتنص بالفعل المركز الأول القسم الشرقي، بدون دونوفان ميتشل وداريوس جارلاند وإيفان موبلي وماكس ستروس.