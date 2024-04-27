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بيسرز يهزم باكس في دوري السلة الأميركي

منذ ساعة واحدة
كرة السلة

كرة السلة

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‭‭ ‬‬أحرز تريسي ماكسي 18 نقطة وقدم 16 تمريرة حاسمة لزملائه كما استحوذ على 10 كرات مرتدة ليقود فريقه إنديانا بيسرز للفوز بعد وقت إضافي 121-118 على ميلووكي باكس في المباراة الثالثة بين الفريقين بالدور الأول من المراحل الإقصائية للقسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية في إنديانابوليس.

وأضاف مايلز تيرنر 29 نقطة لرصيد الفريق الفائز كما سيطر على تسع كرات مرتدة بينما أحرز زميله باسكال سياكام 17 نقطة وسيطر على تسع كرات مرتدة.

وبهذا الفوز يتقدم بيسرز 2-1 في النتيجة الإجمالية لهذه المرحلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وستقام المباراة الرابعة بين الفريقين في إنديانابوليس أيضا غدا الأحد.

وكان كريس ميدلتون أفضل مسجلي ميلووكي برصيد 42 نقطة.

وفي مباراة أخرى فاز دالاس مافريكس على ضيفه لوس أنجليس كليبرز 101-90 في المباراة الثالثة بينهما في الدور الأول للأدوار الإقصائية بالقسم الغربي.

ويتفوق مافريكس 2-1 في النتيجة الإجمالية لهذه المرحلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وستقام المباراة الرابعة بين الفريقين غد الأحد في دالاس.

وأحرز لوكا دونتشيتش 22 نقطة لدالاس كما استحوذ على تسع مرات مرتدة.

وأحزر نورمان باول 21 نقطة لكليبرز بينما أضاف زميله جيمس هاردن عددا مماثلا من النقاط.

وفي ثالث وآخر مباريات الليلة الماضية فاز مينيسوتا تيمبروولفز على مضيفه فينكس صنز 126-109 ليتقدم الفريق الفائز 3-صفر في النتيجة الإجمالية ويصبح على بعد انتصار واحد فقط من الوصول للمرحلة التالية من إقصائيات القسم الغربي.

وستقام المباراة الرابعة بين الفريقين غدا الأحد في فينكس.

أحرز أنتوني إدواردز 36 نقطة للفريق الفائز وسيطر على تسع كرات مرتدة.

    المصدر :
  • رويترز

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