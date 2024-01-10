بيغولا تبلغ دور الثمانية في بطولة أديليد للتنس.. وميرتنز تتقدم في هوبارت

عدلت جيسيكا بيغولا المصنفة الخامسة عالميا تأخرها بمجموعة إلى انتصار على برناردا بيرا 4-6 و6-2 و6-3 لتبلغ دور الثمانية في بطولة أديليد الدولية للتنس اليوم الأربعاء.

واحتاجت المصنفة الثانية في البطولة إلى ساعتين و12 دقيقة لتنتصر في مواجهة أمريكية خالصة قبل أن تستهل مشوارها في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق الأحد المقبل.

وبدا أن بيغولا لا تجد حلولا أمام أداء قوي من منافستها التي تلعب باليد اليسرى في المجموعة الأولى ولم تستغل سوى فرصة واحدة من عشر أتيحت لها لكسر الإرسال.

لكنها استعادت ايقاعها في المجموعة الثانية لتعادل النتيجة وبعد أن تقدمت بفارق كسر للإرسال والنتيجة 4-3 في المجموعة الثالثة أنقذت خمس نقاط لكسر إرسالها لتحافظ على تماسكها.

وتغلبت في النهاية على بيرا لتضرب موعدا في دور الثمانية مع أناستاسيا بافليوتشينكوفا أو كاترينا سينياكوفا غدا الخميس.

وقالت بيغولا “كانت (بيرا) تسدد ضربات مذهلة في المجموعة الأولى. لم يكن بوسعي فعل المزيد أمامها.

“حاولت فقط تغيير بعض الأشياء والحفاظ على هدوئي وعدم الشعور بالإحباط لأنها كانت تلعب بشكل رائع”.

وفي بطولة هوبارت الدولية والتي تعد أيضا من بين البطولات الاستعدادية لأستراليا المفتوحة تفوقت المصنفة الأولى إليسه ميرتنز على آنا كارولينا شميدلوفا 6-2 و6-3 لتبلغ دور الثمانية.

وفي أوكلاند كلاسيك، تغلب بن شيلتون المصنف الأول على فابيان ماروجان 6-3 و6-4 بينما خسر فرانسيسكو سيروندولو المصنف الثالث 6-1 و6-1 على يد ألكسندر مولر.