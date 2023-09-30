بيغولا تبلغ نهائي بطولة بان باسيفيك للتنس

ظهرت جيسيكا بيغولا بشكل مميز لتفوز 6-2 و6-3 على ماريا ساكاري وتبلغ نهائي بطولة بان باسيفيك للتنس في طوكيو اليوم السبت.

وستلعب اللاعبة الأمريكية البالغ عمرها 29 عاما، التي تتطلع للقبها الثاني هذا الموسم بعد التتويج في مونتريال، في النهائي ضد الروسية فيرونيكا كودرميتوفا غدا الأحد.

وبدأت بيغولا المباراة بقوة وكسرت مرتين إرسال ساكاري التي استعادت أفضل مستوياتها الشهر الماضي وفازت ببطولة وادي الحجارة.

وحاولت ساكاري المصنفة السادسة عالميا العودة بعد التأخر 5-1 في المجموعة الأولى، لكن الانتفاضة لم تستمر، ونجحت بيجولا المصنفة الرابعة في الفوز بأول مجموعة.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في بداية المجموعة الثانية، قبل أن تفرض بيغولا الضغط وتنتزع التقدم 4-2.

وحسمت بيغولا المهمة عندما أجبرت ساكاري على ارتكاب خطأ خلال وجودها في الجزء الخلفي من الملعب.

وقالت بيغولا التي فازت للمرة الرابعة على ساكاري في تسع مواجهات “أرضيات الملعب السريعة ربما تكون ساعدتني بعض الشيء بشكل أكبر من الأرضيات البطيئة التي لعبت عليها في الماضي.. حاولت استغلال هذا الأمر”.

وفي وقت سابق، تفوقت كودرميتوفا على أنستاسيا بافليوتشنكوفا، التي بلغت نهائي بطولة فرنسا المفتوحة سابقا، بنتيجة 7-6 و6-7 و6-3 في ثلاث ساعات و25 دقيقة، لتبلغ مباراة نهائية للمرة الثانية خلال الموسم الجاري.

وكانت كودرميتوفا المصنفة الثامنة قد صعقت إيجا شيانتيك المصنفة الثانية عالميا خلال منافسات دور الثمانية.