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بيلباو يتغلب على رينجرز 2-صفر ليبلغ قبل نهائي الدوري الأوروبي

منذ 19 ثانية
لاعبو أتليتيك بيلباو

لاعبو أتليتيك بيلباو

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تأهل أتليتيك بيلباو إلى الدور قبل النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه 2-صفر على ضيفه رينجرز في إياب دور الثمانية اليوم الخميس، ليفوز بنفس النتيجة في مجموع المباراتين ويحافظ على حلمه بالوصول إلى النهائي على ملعبه في سان ماميس.

وبعد تعادل الفريقين سلبيا في إيبروكس في مباراة الذهاب، جاء الهدف الأول في مباراة الخميس من ركلة جزاء، حيث وضع أويان سانسيت فريق بيلباو في المقدمة مع نهاية الشوط الأول.

وضغط رينجرز بقوة من أجل إدراك التعادل في الشوط الثاني، لكن أصحاب الأرض نجحوا في حسم المباراة قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلاي بفضل هدف من ضربة رأس من نيكو وليامز.

ويتطلع بيلباو، الذي أنهى صيامه عن الألقاب لمدة 40 عاما بفوزه بكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، إلى الفوز بأول لقب أوروبي له وسيواجه مانشستر يونايتد أو أولمبيك ليون في الدور قبل النهائي.

    المصدر :
  • رويترز

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