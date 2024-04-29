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بي بي سي: أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تصوت لصالح وضع حد للإنفاق

منذ 37 دقيقة
الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي

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قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الاثنين إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وافقت من حيث المبدأ على تطبيق حد أقصى للإنفاق بعد حصولها على دعم الأغلبية ومن المتوقع إجراء تصويت نهائي في يونيو\حزيران المقبل.

ووافقت الأندية مبدئيا على وضع حد على مقدار ما تنفقه الأندية، وسيكون الحد الأقصى المقرر هو مقدار المال الذي يحققه النادي الأقل ربحا في الدوري من حقوق البث التلفزيوني.

وتواصلت رويترز مع رابطة الدوري الإنجليزي للتعليق.

وقال موقع ذا أثلتيك إن الإجراء تمت مناقشته في اجتماع المساهمين في الدوري الإنجليزي الممتاز في لندن الاثنين، مضيفة أن الحد الأقصى يمكن أن يدخل حيز التنفيذ بحلول موسم 2025-2026.

وقالت صحيفة الإندبندنت إن 16 ناديا صوتوا لصالح المشروع الجديد، مع امتناع تشيلسي عن التصويت واعتراض مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأستون فيلا.

    المصدر :
  • رويترز

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