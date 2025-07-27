تأجيل جائزة بلجيكا الكبرى بسبب الأمطار

جرار يزيل المياه من المضمار بعد تأجيل انطلاق سباق جائزة بلجيكا الكبرى بسبب سوء الأحوال الجوية. رويترز

تأجل سباق جائزة بلجيكا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد بسبب هطول الأمطار وضعف الرؤية على حلبة سبا-فرانكورشان بعد لفة الإحماء التي قادتها سيارة الأمان.

وتقرر إعادة السيارات إلى حارة الصيانة ووقف استعدادات الانطلاق.

وقال لاندو نوريس سائق مكلارين والذي حسم مركز أول المنطلقين “لا يمكنني رؤية الكثير خلف سيارة الأمان، لذا لا يمكنني أن أتخيل كيف هو الحال بالنسبة للآخرين”.

وقال البريطاني في وقت لاحق إن المياه الراكدة لم تكن سيئة للغاية لكن المشكلة كانت في الرؤية.

وبعد ساعة من الانتظار، وفي حين كان السائقون يتناقشون حول كيفية المضي قدما، قال الاتحاد الدولي للسيارات إنه يأمل في بدء السباق بمجرد إزالة المياه الراكدة.

ولا يزال سباق جائزة بلجيكا الكبرى 2021 هو الأقصر في تاريخ البطولة إذ قطع السائقون ثلاث لفات فقط خلف سيارة الأمان بسبب الأمطار وتقرر منح نصف النقاط.

قال ماكس فرستابن، سائق رد بول وحامل اللقب عبر دائرة الاتصال المغلقة بعد رفع الأعلام الحمراء “هذا أمر سخيف بعض الشيء. علينا الانطلاق فحسب. إنهم حذرون للغاية. والآن الأمطار قادمة، أمطار غزيرة”.

وقال السائق المعتزل نيكو روزبرج بطل العالم 2016 لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية إن الانتظار هو الخيار الوحيد.

وقال الألماني “الظروف هناك مروعة وبداية السباق ستكون صعبة للغاية. لا يمكنك رؤية أي شيء. لديك مسارات مستقيمة طويلة، لكن عليك الحفاظ على سرعتك، لكنك لا تستطيع الرؤية، تنظر يمينا ويسارا إلى الحائط للعثور على لوحة إشارة المكابح”.