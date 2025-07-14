تأجيل سباق 10 كيلومترات في المياه المفتوحة ضمن بطولة العالم للسباحة

تم تأجيل سباق 10 كيلومترات للسيدات في المياه المفتوحة ضمن بطولة العالم للسباحة والألعاب المائية في سنغافورة اليوم الاثنين بسبب تراجع جودة المياه قبالة جزيرة سنتوسا.

وقال الاتحاد الدولي للرياضات المائية في بيان إن الحدث الافتتاحي المقرر إقامته غدا الثلاثاء سيتم نقله إلى الأربعاء بعد أن تجاوزت الحدود المقبولة للتلوث.

وقالت اللجنة المنظمة “بينما أظهرت الاختبارات التي أجريت في الأيام الأخيرة باستمرار أن جودة المياه في المكان تلبي الحدود المقبولة للاتحاد الدولي للرياضات المائية، فإن تحليل العينات المأخوذة في 13 يوليو تجاوز هذه الحدود.

“تم اتخاذ قرار تأجيل السباق بما يخدم صحة وسلامة الرياضيين”.

ومن المقرر الآن أن تبدأ منافسات سباق 10 كيلومترات للرجال في المياه المفتوحة بعد غد الأربعاء، على أن تبدأ منافسات السيدات بعدها مباشرة.

وتقام منافسات السباحة داخل القاعات في مركز سنغافورة الرياضي في الفترة من 27 يوليو تموز إلى 3 أغسطس آب المقبل.