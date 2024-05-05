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تأجيل مباريات في البرازيل بسبب الأمطار الغزيرة

منذ ساعة واحدة
ملعب كرة قدم

ملعب كرة قدم

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قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) الليلة الماضية تأجيل مباراتين واحدة في كأسي ليبرتادرويس والثانية في كأس سودامريكانا كان من المقرر إقامتهما في بورتو أليجري بالبرازيل هذا الأسبوع بسبب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعلت حكومة ولاية ريو جراندي دو سول حالة الطوارئ الخميس الماضي بعد هطول أمطار غزيرة جدا في المنطقة.

وقال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في بيان “قرر الكونميبول تأجيل مباراة في كأس ليبرتادوريس بين هواتشيباتو التشيلي وجريميو البرازيلي التي كان من المقرر إقامتها يوم الأربعاء ومباراة كأس سودامريكانا بين ريال تومايابو البوليفي وإنترناسيونال البرازيلي المقررة يوم الثلاثاء.”

وأضاف البيان “وسنعلن قريبا الموعد الجديد للمباراتين.”

وتسببت الأمطار والفيضانات في الولاية البرازيلية الجنوبية في مقتل 55 شخصا على الأقل حتى الآن إلى جانب حرمان ما يزيد عن 350 ألفا من الكهرباء بينما أعلن مطار بورتو أليجري الدولي وقف جميع الرحلات الجوية لأجل غير مسمى.

    المصدر :
  • رويترز

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