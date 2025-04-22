تأجيل مباريات في الدوري الإيطالي لكرة القدم إثر جنازة البابا فرنسيس

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تأجيل ثلاث مباريات في المسابقة كانت مقررة يوم السبت المقبل بسبب جنازة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان التي ستُقام في روما في نفس اليوم.

وأشارت تقارير إعلامية سابقة إلى أن الدوري الإيطالي قد يستثني مباراة إنتر ميلان عندما يستضيف روما، وذلك للسماح لفريق المدرب سيموني إنزاجي للحصول على فترة راحة إضافية قبل مباراته في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل أمام برشلونة الإسباني.

ولكن أتى تأكيد رابطة الدوري أن المباراة التي ستقام على ملعب سان سيرو ستنطلق الآن في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد.

وتوفي البابا فرنسيس، أول بابا من أمريكا اللاتينية يرأس الكنيسة الكاثوليكية، أمس الاثنين عن عمر يناهز 88 عاما. وستُقام جنازة البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس من أمام كاتدرائية القديس بطرس أن يُدفن في كنيسة سانتا ماريا ماجيوري.

وكان من المقرر أن يواجه لاتسيو منافسه بارما في روما يوم السبت، وتأجلت المباراة إلى يوم الاثنين لتقام في الساعة 20:45 (18:45 بتوقيت غرينتش)، بينما تأجلت مباراة كومو أمام ضيفه جنوة إلى يوم الأحد في الساعة 12:30 (10:30 بتوقيت غرينتش).

وأجلت الرابطة مباريات الدوري أمس الاثنين بعد وفاة البابا لتُقام يوم الأربعاء، ودعت اللجنة الأولمبية الإيطالية اليوم الثلاثاء إلى تعليق جميع الفعاليات الرياضية المقررة يوم السبت.