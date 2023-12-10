تألق ديفيز يمنح ليكرز الفوز على بيسرز بدروي السلة الأمريكي

أحرز أنتوني ديفيز 41 نقطة وسيطر على 20 كرة مرتدة وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه ليقود فريقه لوس أنجليس ليكرز للفوز على إنديانا بيسرز 123-109 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية في لاس فيغاس.

وبهذ الانتصار يتوج ليكرز بلقب دورة فرعية تقام ضمن بطولة الدوري هذا الموسم.

وأسهم البديل أوستن ريفز في فوز ليكرز بإضافة 28 نقطة لرصيد الفريق الفائز بينما أحرز زميله ليبرون جيمس 24 نقطة وسيطر على 11 كرة مرتدة.

وكان تريسي هاليبيرتون أفضل مسجلي إنديانا برصيد برصيد 20 نقطة إلى جانب تمرير 11 كرة حاسمة لزملائه بينما أضاف زميله بنيديكت ماثورسين 20 نقطة.

وفاز ليبرون جيمس بلقب أفضل لاعب في الدورة الفرعية.

وقال جيمس “الأرقام القياسية تتحطم لكن شيئا وحيدا يبقى وهو أن تكون أول من يحقق شيئا. فريقنا هو أول بطل لأول دورة فرعية تقام خلال الموسم ولا يمكن لأحد التفوق على هذا.”

وأضاف النجم المخضرم “عظيم أن نتمكن من تحقيق هذا الانجاز مع فريق استثنائي وما هو أفضل أيضا هو تحقيق ذلك مع مجموعة من الشبان المرحين والجادين والأقوياء.”

وأشاد ريك كارلايل مدرب إنديانا بفريقه قائلا “سأتذكر دوما روح التعاون والالتزام والحماس في صفوف الفريق والتي سادت طوال المسيرة.”