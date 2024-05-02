تألق سانشو لم يفاجيء المدرب ترزيتش أمام سان جيرمان

قال إيدن ترزيتش مدرب بروسيا دورتموند إنه لم يفاجأ بالأداء المتميز الذي قدمه لاعب فريقه المعار جيدون سانشو بعدما لعب المهاجم دورا فاعلا في فوز الفريق الألماني على ضيفه باريس سان جيرمان 1-صفر في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة الماضية.

وكان سانشو انضم لمانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 85 مليون جنيه إسترليني (91.11 مليون دولار) قادما من بروسيا دورتموند في أغسطس آب 2021 لكنه فشل في تأمين مكان دائم له في تشكيلة البداية وعاد لألمانيا بعد خلافات بينه وبين مدرب يونايتد إريك تن هاج.

وبعد تألقه على الجناح الأيمن في مواجهة سان جيرمان قال ترزيتش إنه يرى نوعية سانشو طوال الوقت خلال التدريبات.

وقال المدرب للصحفيين “ربما لا يكون من السهل كثيرا نقل هذا إلى أرض الملعب خاصة عندما تكون بعيدا عن الإيقاع لبعض الوقت.

“نحن نعرف نوعيته ورأيناها من جديد اليوم. كنا نعرف أننا بحاجة إلى أداء من هذا القبيل من جيدون.”

وقال سانشو إنه يتعامل مع كل مباراة على حدة في الوقت الحالي ويأمل أن يستمر تميزه في الأداء خلال لقاء العودة في باريس الثلاثاء المقبل.

وأضاف المهاجم الإنجليزي في تصريحات لشبكة سي.بي.إس سبورتس “جئت إلى هنا عندما كان عمري 17 عاما ومنحونا فرصة اللعب على المستوى الاحترافي.

“وأنا سعيد بوجود جميع أفراد الطاقم الفني واللاعبين الذين رحبوا بي من جديد. حقا لا أعلم (هل سأستمر مع الفريق أم لا). أنا أركز فقط على المهام الحالية.”