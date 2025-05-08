تأهل أُنس جابر وأوساكا للدور الثالث في بطولة إيطاليا للتنس وانسحاب كفيتوفا

تأهلت التونسية أُنس جابر واليابانية نعومي أوساكا للدور الثالث من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس في روما اليوم الخميس، بعد انسحاب بطلة ويمبلدون مرتين بترا كفيتوفا، والمصنفة التاسعة باولا بادوسا بسبب الإصابة.

وفازت أوساكا 2-6 و7-5 و6-1 على السويسرية فيكتوريا جولوبيتش، لتثير بادوسا (27 عاما) المزيد من الشكوك حول لياقتها البدنية قبل بطولة فرنسا المفتوحة بعد انسحاب الإسبانية المصنفة الثانية عالميا سابقا من بطولة أخرى بسبب إصابة متكررة في الظهر.

واضطرت كفيتوفا للانسحاب بسبب مشكلة في الساق، لذا تأهلت جابر، التي وصلت ثلاث مرات إلى النهائي في البطولات الأربع الكبرى، وستواجه في الدور التالي الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة السادسة أو المتأهلة من التصفيات لولو سون.

وحققت التشيكية كفيتوفا (35 عاما) فوزها الأول منذ عودتها من إجازة الأمومة بفوزها على إيرينا كاميليا بيجو في الدور الأول.