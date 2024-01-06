تأهل كوكو جاوف لنهائي بطولة أوكلاند المفتوحة للتنس

تأهلت الأمريكية كوكو جوف حاملة اللقب للمباراة النهائية في بطولة أوكلاند للتنس التي تأتي ضمن الاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي بعد فوزها على مواطنتها إيما نافارو 6-3 و6-1 في قبل النهائي السبت.

وبكل جدارة تفوقت جوف المصنفة الثالثة عالميا وبطلة أمريكا المفتوحة على نافارو لتضمن الظهور في مباراة اللقب في مواجهة الصينية وانغ شيو أو إيلينا سفيتولينا غد الأحد.

وستتقي وانغ مع الأوكرانية سفيتولينا في وقت لاحق السبت.

وقالت جوف بعد الفوز والتأهل “بالتأكيد هذه بداية طيبة لمسيرتي في 2024 . إيما لاعبة رائعة.

“حاولت (أنا) تقديم أداء هجومي.. لعبنا شوطا تدريبيا قبل انطلاق البطولة وقدمت هي أداء جيدا بالفعل لذا كنت أعرف أنه يتوجب علي تقديم أفضل ما لدي إذا أردت الفوز عليها.”

وبدأت جوف (19 عاما) المباراة بقوة وتقدمت سريعا 4-2 في المجموعة الأولى عندما توقفت المباراة لفترة قصيرة بسبب المطر.

وبعد استئناف اللعب حافظت جوف على تفوقها وتقدمها لتحقق الفوز بالمجموعة دون الكثير من المعاناة.

وفي المجموعة الثانية أكدت جوف جدارتها بكسر إرسال نافارو في الشوط الأول وحسمت المجموعة والمباراة سريعا.

وفي بطولة برزبين التي تأتي أيضا ضمن الاستعداد لأستراليا المفتوحة ستلتقي في وقت لاحق من السبت أرينا سبالينكا بطلة أستراليا المفتوحة في قبل النهائي مع فيكتوريا أزارينكا بينما تلتقي إيلينا ريباكينا مع ليندا نوسكوفا.

وفي قبل نهائي منافسة الرجال سيلتقي المصنف الأول هولجر رونه مع رومان سافيولين.