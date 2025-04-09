تابيلو يحافظ على سجله المثالي أمام ديوكوفيتش بالفوز في مونت كارلو

تغلب أليخاندرو تابيلو غير المصنف 6-3 و6-4 على الفائز باللقب مرتين نوفاك ديوكوفيتش اليوم الأربعاء ليطيح به من الدور الثاني ببطولة مونت كارلو لأساتذة التنس، ويحافظ بذلك على سجله المثالي أمام اللاعب الصربي الحائز على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

واستهل ديوكوفيتش، الذي تعرض لهزيمة صادمة في نهائي بطولة ميامي المفتوحة في مارس آذار الماضي، مشواره في مونت كارلو من دور 32 ولم يتمكن من تجاوز عقبة اللاعب التشيلي الذي تغلب عليه أيضا في بطولة روما العام الماضي.

وقال تابيلو في مقابلة على أرض الملعب “إنه عام صعب، لذلك كان هناك بعض التوتر.

“تذكرت ما قدمته بشكل جيد في المرة السابقة، ولحسن الحظ، كان إرسالي جيدا اليوم، وهذا ساعدني كثيرا. كانت مباراة مذهلة”.

ولم يخسر تابيلو (27 عاما) حتى الآن أي مجموعة أمام ديوكوفيتش وإنما تغلب عليه مرتين متتاليتين على الملاعب الرملية.

ويشكل مارات سافين وجيري فاسيلي اللاعبين الآخرين الوحيدين اللذين سجلا أكثر من فوز واحد على التوالي أمام ديوكوفيتش ولم يخسرا أمامه، إذ تغلب كل منهما على ديوكوفيتش مرتين متتاليتين دون أي هزيمة.

ويسعى ديوكوفيتش (37 عاما) لإحراز اللقب 100 له في البطولات التابعة لاتحاد لاعبي التنس المحترفين، لكنه خسر اليوم ليهدر فرصة أن يصبح اللاعب الوحيد الذي يفوز ثلاث مرات على الأقل في كل من بطولات الأساتذة.