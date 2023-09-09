الأحد 24 صفر 1445 ﻫ - 10 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تتويج دانيلينا وهيليوفارا بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

منذ ساعتين
ن آنا دانيلينا وهاري هيليوفارا

ن آنا دانيلينا وهاري هيليوفارا

A A A
طباعة المقال

فاز الثنائي المؤلف من آنا دانيلينا وهاري هيليوفارا بلقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى بتغلبهما 6-3 و6-4 على الثنائي الأمريكي المصنف الأول جيسيكا بيجولا وأوستن كرايتشيك في نهائي منافسات الزوجي المختلط ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم السبت.

وشكلت دانيلينا لاعبة قازاخستان والفنلندي هيليوفارا ثنائيا بشكل عشوائي عندما صادف وجودهما على طاولة التسجيل في نفس الوقت.

وبدأ الثنائي غير المصنف المباراة بقوة إذ تقدم 3-صفر وأنقذ أربع نقاط للكسر قبل أن تحسم دانيلينا المجموعة الأولى التي استمرت 31 دقيقة بضربة أمامية قوية.

واستمر هيمنة الثنائي غير المصنف في بداية المجموعة الثانية بكسر إرسال الفريق المنافس الذي تمكن من إدراك التعادل في الشوط الرابع من المجموعة الثانية.

لكن هيليوفارا ودانيلينا رفضا إتاحة المجال أمام عودة منافسيهما في المباراة وكسرا الإرسال ليتقدما 5-4 قبل أن يحسما المباراة في الشوط التالي.

وفي البداية، نسى هيليوفارا ذكر دانيلينا في كلمته خلال حفل توزيع الجوائز لكنه سريعا ما طلب فرصة أخرى للحديث.

وقال “يجب علي أيضا شكر زميلتي. هي سبب وجودنا هنا. لم أكن أعرفك قبل أسبوعين والآن أعرفك خير المعرفة. شكرا جزيلا لك يا آنا”.

    المزيد من رياضة

    فيكتور روكي
    ساعة من الرعب.. نجاة نجم برشلونة من زلزال المغرب
    من مباراة إنجلترا وأوكرانيا- رويترز
    التعادل يحسم مباراة إنجلترا وأوكرانيا في تصفيات بطولة أوروبا
    فان دايك
    "تعلمت الدرس".. فان دايك يعلق على طرده في مباراة نيوكاسل

    الأكثر قراءة

    زلزال
    "موقع خطير جدًا".. خبير زلازل لبنانيّ يُحذّر من تحفيز الفوالق!
    رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
    صورة.. كيف أصبح شكل رائد الفضاء الإماراتي بعد أيام من هبوطه على الأرض؟
    شبكات الهاتف المحمول
    ما السن المناسب لحصول طفلك على هاتف محمول؟