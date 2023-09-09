تتويج دانيلينا وهيليوفارا بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

فاز الثنائي المؤلف من آنا دانيلينا وهاري هيليوفارا بلقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى بتغلبهما 6-3 و6-4 على الثنائي الأمريكي المصنف الأول جيسيكا بيجولا وأوستن كرايتشيك في نهائي منافسات الزوجي المختلط ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم السبت.

وشكلت دانيلينا لاعبة قازاخستان والفنلندي هيليوفارا ثنائيا بشكل عشوائي عندما صادف وجودهما على طاولة التسجيل في نفس الوقت.

وبدأ الثنائي غير المصنف المباراة بقوة إذ تقدم 3-صفر وأنقذ أربع نقاط للكسر قبل أن تحسم دانيلينا المجموعة الأولى التي استمرت 31 دقيقة بضربة أمامية قوية.

واستمر هيمنة الثنائي غير المصنف في بداية المجموعة الثانية بكسر إرسال الفريق المنافس الذي تمكن من إدراك التعادل في الشوط الرابع من المجموعة الثانية.

لكن هيليوفارا ودانيلينا رفضا إتاحة المجال أمام عودة منافسيهما في المباراة وكسرا الإرسال ليتقدما 5-4 قبل أن يحسما المباراة في الشوط التالي.

وفي البداية، نسى هيليوفارا ذكر دانيلينا في كلمته خلال حفل توزيع الجوائز لكنه سريعا ما طلب فرصة أخرى للحديث.

وقال “يجب علي أيضا شكر زميلتي. هي سبب وجودنا هنا. لم أكن أعرفك قبل أسبوعين والآن أعرفك خير المعرفة. شكرا جزيلا لك يا آنا”.