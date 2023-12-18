تحديد موعد إقامة كأس السوبر الإيطالي في الرياض

حددت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، موعد مباريات مسابقة كأس السوبر التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض بصيغتها الجديدة بمشاركة أربعة فرق، بحيث ستكون بين 18 و22 كانون الثاني (يناير) وفق ما أعلنت لإثنين بعد اجتماع لجمعيتها العمومية.

وسبق للرابطة أن أعلنت في 13 آذار (مارس) أن السعودية ستكون مسرحاً لكأس السوبر خلال أربعة من المواسم الستة القادمة وبمشاركة أربعة أندية عوضاً عن بطلي الدوري والكأس اعتباراً من 2024.

وسارت إيطاليا على خطى إسبانيا التي أدخلت تعديلاً على مسابقة كأس السوبر اعتباراً من 2020 ووسعت المشاركة فيها لتشمل أربعة فرق عوضاً عن بطلي الدوري والكأس، وستكون نسختها المقبلة في الرياض أيضاً بين 10 و14 كانون الثاني (يناير).

وسيشارك في كأس السوبر الإيطالية بصيغتها الجديدة نابولي بطل الدوري ووصيفه لاتسيو، إضافة إلى إنتر بطل الكأس ووصيفه فيورنتينا.

وستكون المباراة الأولى بين نابولي وفيورنتينا في 18 كانون الثاني (يناير) على ملعب الأول بارك الخاص بنادي النصر، فيما ستكون مباراة إنتر ولاتسيو في اليوم التالي، على أن يقام النهائي في 22 منه.

ولن يتوقف الدوري المحلي خلال هذه الفترة، بل ستقام المرحلة الحادية والعشرين من دون الفرق الأربعة التي تأهل ثلاثة منها إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وهي نابولي ولاتسيو وإنتر.

وسبق للسعودية أن احتضنت كأس السوبر الإيطالية ثلاث مرات منذ 2018، آخرها في كانون الثاني (يناير) حين فاز إنتر على جاره ميلان بثلاثية نظيفة.

وأفادت الصحافة الإيطالية أن الفرق الأربعة المشاركة ستتقاسم مكافآت بقيمة 23 مليون يورو، من بينها 7 للفائز.