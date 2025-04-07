تذاكر أولمبياد ميلانو-كورتينا تشهد طلباً كبيراً رغم تكلفتها

ستتاح الفرصة للجماهير من جميع أنحاء العالم لحجز تذاكرهم لحضور فعاليات أولمبياد ميلانو‭‭-‬‬كورتينا 2026 الشتوي اعتبارا من غد الثلاثاء مع استئناف عمليات بيع التذاكر، التي تشهد إقبالا كبيرا رغم تكلفتها.

وتُقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها ميلانو ومدينة كورتينا دامبيزو في الفترة بين السادس و22 من فبراير شباط عام 2026، وتليها دورة الألعاب البارالمبية في مارس آذار.

وأعلن المنظمون أن أقل سعر للتذكرة سيكون 30 يورو (32.9 دولارا)، بينما ستُباع 57 بالمئة من التذاكر بأسعار تصل إلى 100 يورو.

وفي أولمبياد باريس 2024 الصيفي، جرى بيع حوالي 50 بالمئة من التذاكر مقابل 50 يورو أو أقل.

وتقفز الأسعار إلى 1400 يورو لنهائي هوكي الجليد للرجال لتكون أغلى حدث رياضي في الألعاب الشتوية، بينما تقفز إلى 1200 يورو في التزلج الفني.

وفي أولمبياد باريس، بلغ سعر أغلى التذاكر، وذلك في نهائي كرة السلة للرجال وبعض منافسات ألعاب القوى ومنها سباق 100 متر رجال، 980 يورو.

ويتسبب ارتفاع أسعار تذاكر الفعاليات الكبرى في شكوى شائعة بين المشجعين.

وسيكون الحفل الختامي، المقرر إقامته في مدينة فيرونا، أغلى فعالية في الدورة الشتوية، إذ تتراوح أسعاره بين 950 و2900 يورو.

أما تذاكر الحفل الافتتاح في ميلانو، فستتراوح أسعارها بين 260 و2026 يورو.

ورغم ارتفاع الأسعار، فإن ذلك لم يخيم على حماس الجماهير حتى الآن.

ودفع نجاح المرحلة الأولى من عمليات بيع التذاكر في أوائل فبراير الماضي، عندما كان عدد التذاكر المتاحة محدودا، المنظمين إلى بدء مرحلة أخرى في أواخر الشهر نفسه.

وقال إد شنايدر جونيور، المقيم في ولاية نيويورك الأمريكية والذي اشترى التذاكر في المرحلة الأولى، لرويترز “كانت عملية شراء التذاكر سلسة وسهلة.

“لكن، أسعار تذاكر التزلج الفني والتزلج على المضمار القصير، الخاصة بالجولات التمهيدية، مرتفعة للغاية”.

وقال المنظمون إنه جرى بيع 613 ألف تذكرة في هاتين الفترتين، أي ما يزيد قليلا على 40 بالمئة من إجمالي التذاكر.

وأضافوا “إلى جانب العدد الكبير من التذاكر المباعة في إيطاليا، شهدنا طلبا كبيرا من ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا وهولندا وفرنسا”.

وبالنسبة للألعاب البارالمبية الشتوية، التي بدأت مبيعات تذاكرها في السادس من مارس آذار، فإن 90 بالمئة من التذاكر تصل أسعارها إلى 35 يورو.

وفي دورة الألعاب البارالمبية الصيفية في باريس، جرى بيع حوالي 50 بالمئة من التذاكر بسعر 25 يورو أو أقل.