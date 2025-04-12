تراجع فرص ليفركوزن في الاحتفاظ بلقب الدوري بتعادله مع أونيون

تعادل باير ليفركوزن سلبيا مع ضيفه أونيون برلين اليوم السبت، لتتراجع آماله في الاحتفاظ بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم مع تبقي خمس مباريات على نهاية الموسم.

ويحتل ليفركوزن المركز الثاني برصيد 63 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر الذي يستضيف بروسيا دورتموند في وقت لاحق اليوم.

وهيمن فريق المدرب تشابي ألونسو على مجريات الشوط الأول، لكنه نادرا ما صنع فرصا للتسجيل أمام دفاع أونيون المنظم.

وحتى بعد دخول فلوريان فيرتس قبل مرور ساعة من عمر اللقاء، بعد عودته من الإصابة، واجه صاحب الأرض صعوبة في تهديد مرمى المنافس.

وحصل بنديكت هولرباخ لاعب أونيون على فرصة لهز الشباك في الدقيقة 73، عندما انفرد بالحارس لوكاس هراديكي، لكن تسديدته الضعيفة ذهبت مباشرة بين يدي هراديكي.

ورغم الضغط المتأخر والفرصة الذهبية التي سنحت لجوناثان تاه في الوقت المحتسب بدل الضائع، فشل ليفركوزن في هز الشباك وأهدر نقطتين ثمينتين في سباقه على اللقب.