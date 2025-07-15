ترامب يلوّح بقرار رئاسي لتوحيد اسم كرة القدم في أمريكا!

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مازحاً إنه قد يصدر أمرًا رئاسياً يُلزم الأميركيين باستخدام مصطلح “فوتبول” بدلًا من “سوكر”، كما هو الحال في معظم دول العالم.

وخطف ترامب الأنظار بعد حضوره نهائي كأس العالم للأندية بملعب ميت لايف في نيوجيرسي بأميركا، إذ توج تشيلسي الإنجليزي بعد فوزه 3-0 على باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء تصريح ترامب خلال مقابلة مع شبكة “دازون”، إذ وصف النتيجة بأنها كانت “مفاجأة إلى حد ما”.

وردًا على سؤال حول إمكانية إصدار أمر رئاسي لتغيير تسمية اللعبة في البلاد، أجاب ترامب ضاحكًا: أعتقد أننا قد نفعل ذلك.

وأشار ترامب إلى أن حضوره للنهائي جاء بدعوة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، الذي وصفه بأنه “صديق قديم”، معربًا عن سعادته بنمو كرة القدم في أميركا.

وأضاف الرئيس الأميركي السابق أن الرياضة تملك قدرة استثنائية على توحيد الشعوب، مشيرًا إلى أن كرة القدم تحديدًا، باعتبارها الرياضة الأكثر شعبية على مستوى العالم، “تستطيع جمع الدول المتخاصمة على طاولة واحدة”.