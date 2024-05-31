ترزيتش: دورتموند قادر على الفوز بدوري الأبطال

قال إيدن ترزيتش مدرب بروسيا دورتموند إن فريقه لم يقطع كل هذا المشوار في نسخة هذا العام من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لمجرد مشاهدة ريال مدريد يرفع اللقب 15 له في أرفع مسابقة للأندية في القارة وذلك عشية المواجهة بينهما في النهائي في ويمبلي.

وأضاف ترزيتش، الذي سيواجه قدوته المدرب كارلو أنشيلوتي، للصحفيين قبل أن يقود جلسة تدريبية على العشب الطبيعي في شمال غرب لندن “لسنا هنا لمجرد خوض النهائي بل للفوز به وهذا هدفنا الواضح.

“نحن سعداء بوجودنا هنا ولكن علينا الفوز على ريال مدريد في ملعب ويمبلي، لنحمل الكأس بين أيدينا”.

وأنهى دورتموند الدوري الألماني هذا الموسم في المركز الخامس بفارق كبير عن المتصدر وكان عدد قليل جدا من الخبراء يرشحونه لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2013 عندما استضاف ويمبلي أيضا هزيمته أمام بايرن ميونيخ.

لكن فريق المدرب ترزيتش صعق أتليتيكو مدريد في مباراة مثيرة في دور الثمانية ثم قدم أداء تكتيكيا رائعا بفوزه على باريس سان جيرمان 1-صفر في مباراتي الدور قبل النهائي.

وقال ترزيتش “(ريال مدريد) المرشح الأوفر حظا لكننا لم نكن مرشحين أمام أتليتيكو أو باريس أيضا.

“إذا تحلينا بالشجاعة ولم نحضر إلى هنا لمجرد مشاهدة ريال مدريد يرفع كأسه المفضلة فسنحظى بفرصة”.

ويمثل ريال مدريد عقوبة كبيرة أخرى أمام فريق المدرب ترزيتش لكنه يقول إن صلابتهم الدفاعية تمنحهم فرصة الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخهم.

وقال ترزيتش الذي يتصدر فريقه إحصائيات الموسم في التدخلات وإبعاد الكرة واستعادة الكرة “نحن الفريق صاحب أكبر عدد من الشباك النظيفة في المسابقة (هذا الموسم).

“عليك أن تبقي المنافس بعيدا عن المرمى قدر الإمكان. لم نكن في أعلى مستوياتنا عندما استقبلنا أهدافا في سبتمبر، لكننا فريق مختلف تماما الآن وأظهرنا أننا مستعدون للمنافسة على اللقب”.