الخميس 22 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 7 ديسمبر 2023 |
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تسديدة رائعة من فان دايك تقود "ليفربول" للفوز على شيفيلد

منذ 34 ثانية
فريق ليفربول- رويترز

فريق ليفربول- رويترز

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سجل فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول هدفا في الشوط الأول ليمهد الطريق لفوز فريقه بنتيجة 2-صفر على مضيفه شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء ليبدأ المدرب الجديد كريس وايلدر مشواره بالخسارة مع عودته لقيادة الفريق.

وسجل قائد ليفربول هدفه الأول هذا الموسم في الدقيقة 37 حيث تركه دفاع صاحب الأرض دون رقابة على الإطلاق أثناء تنفيذ ركلة ركنية ليسكن الكرة بقدمه في الشباك.

وتصدى فيس فودرينجهام حارس شيفيلد لفرصتين رائعتين في الشوط الثاني ليحرم محمد صلاح وداروين نونيز من التسجيل، لكنه لم يتمكن من الوقوف أمام دومينيك سوبوسلاي الذي سجل في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

وظل شيفيلد يونايتد متذيلا للترتيب وله خمس نقاط بعد 15 مباراة ليكون على وايلدر،الذي تولى تدريب الفريق أمس الثلاثاء، مهمة شاقة لكي يتجنب فريقه الهبوط.

    المصدر :
  • رويترز

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