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تسيتسيباس: سعيد بالعودة إلى شنغهاي

منذ 3 دقائق
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بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الدور الثالث من دورة شنغهاي الصينية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه السهل على الأسترالي رينكي هيجيكاتا بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-2.

وقال المصنف سادساً عالمياً بعد المباراة إنه “من الرائع عودة الجماهير، جيد أن الحكومة جعلت هذا ممكناً مرة أخرى. أنا سعيد بالعودة إلى شنغهاي واللعب أمام مشجعيني الصينيين، لقد افتقدناكم”.

ووصل تسيتسيباس إلى الدور نصف النهائي من الدورة في العام 2019، ولكن البطولة لم تُنظّم على مدى السنوات الثلاث التالية، بسبب جائحة كوفيد-19.

وتأجلت مباريات مبكرة عدة بسبب الأمطار.

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