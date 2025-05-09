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تشابي ألونسو سيغادر باير ليفركوزن في نهاية الموسم

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 9 - مايو - 2025 4:53 مساءً
تشابي ألونسو. رويترز

تشابي ألونسو. رويترز

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قال المدرب تشابي ألونسو اليوم الجمعة إنه سيغادر باير ليفركوزن المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في نهاية الموسم الجاري.

وأضاف للصحفيين “اتفقت مع النادي هذا الأسبوع على أن المباراتين المقبلتين آخر مواجهتين لي كمدرب لباير ليفركوزن”.

وربطت تقارير المدرب الإسباني بتدريب ريال مدريد خلفا لكارلو أنشيلوتي حال رحيل المدرب الإيطالي عن منصبه بعد موسم متواضع.

وسبق لألونسو أن لعب تحت قيادة أنشيلوتي في ريال، إذ قضى خمسة مواسم كلاعب بالفريق وساعده على الفوز بدوري أبطال أوروبا بعد انتظار دام 12 عاما قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ.

وأصبح ألونسو هدفا ثمينا لأبرز الأندية العالمية في الموسم الماضي عندما قاد ليفركوزن إلى موسم خال من الهزائم في الدوري الألماني، إذ أحرز الفريق لقب المسابقة للمرة الأولى في تاريخه كما أحرز كأس ألمانيا ووصل إلى نهائي الدوري الأوروبي.

وتولى ألونسو تدريب ليفركوزن في أكتوبر تشرين الأول 2022.

ويستضيف ليفركوزن، الذي سينهي الموسم وصيفا لبايرن ميونيخ، فريق بروسيا دورتموند بعد غد الأحد قبل أن يختتم الموسم على ملعب ماينتس يوم 17 مايو أيار.

وأضاف ألونسو عن رحيله “أجرينا نقاشات خلال هذا الأسبوع والآن حان الوقت المناسب للإعلان عن هذا القرار”.

وتابع “إنها لحظة تحمل مشاعر مختلطة، إنها اللحظة المناسبة للإعلان عن ذلك.

“ليست اللحظة المناسبة للحديث كثيرا عن المستقبل … نريد أن نحظى بوداع مثالي هنا يوم الأحد لي ولبعض اللاعبين”.

واستعاد بايرن ميونيخ بقيادة فينسن كومباني اللقب من ليفركوزن قبل مباراتين من نهاية الموسم.

    المصدر :
  • رويترز

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