تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن يستعد للرحيل وفيرتس قد يرافقه

يتصدر لاعب الوسط الهجومي فلوريان فيرتس والمدرب تشابي ألونسو قائمة متزايدة من الأسماء الكبيرة المحتمل مغادرتها باير ليفركوزن في نهاية الموسم.

وسينهي ليفركوزن، الفائز بثنائية الدوري والكأس المحلية الموسم الماضي دون هزيمة، الموسم الحالي في المركز الثاني بعد أن حسم بايرن ميونيخ اللقب بالفعل.

ويستعد مسؤولو ليفركوزن الآن للرحيل المحتمل لعناصر بارزة في التشكيلة بما في ذلك فيرتس والمدافع جوناثان تاه والمهاجم باتريك شيك وفقا لوسائل إعلام وتعليقات شخصيات مرتبطة بالنادي.

ويُنظر إلى انتقال محتمل هذا الصيف إلى الغريم التقليدي بايرن ميونيخ في الدوري الألماني على أنه الوجهة الأكثر ترجيحا لفيرتس (22 عاما).

ويقدم الدولي الألماني، الذي سجل عشرة أهداف في الدوري وصنع عشرة أهداف أخرى، مستويات رائعة وكان منذ فترة طويلة الهدف الأول للبطل التاريخي للدوري الألماني.

وبعقد يمتد حتى 2027، يمكن أن يربح ليفركوزن ما يزيد عن 100 مليون يورو (114 مليون دولار) حال انتقال اللاعب إذ ذكرت صحيفة بيلد أمس الثلاثاء أن فيرتس يفضل الانضمام إلى بايرن حال مغادرة ليفركوزن.

وبينما لم يتم تحديد مستقبل فيرتس بشكل نهائي فإن ألونسو على الأرجح سيرحل إذ رفض المدرب الإسباني مرارا البقاء لموسم آخر في ألمانيا.

وقال إنه سيتم عقد محادثات بينه وبين رؤساء النادي في وقت لاحق.

ويعتبر الانتقال إلى ريال مدريد في حال رحيل المدرب الحالي للفريق كارلو أنشيلوتي هو السيناريو الأكثر ترجيحا.

كما أن قائد الدفاع تاه الذي قضى عقدا في النادي في طريقه للرحيل مع انتهاء عقده.

وفي العام الماضي كان قريبا من الانتقال إلى بايرن ميونيخ قبل أن تفشل الصفقة في اللحظة الأخيرة.

وقد ينضم إليه هداف ليفركوزن هذا الموسم المهاجم التشيكي شيك الذي أصبح في الآونة الأخيرة هدفا لبايرن كخيار ثان في الهجوم مع هداف الدوري الألماني هاري كين.

وسجل شيك 19 هدفا في الدوري هذا الموسم بفارق خمسة أهداف خلف كين.