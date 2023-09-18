تشابي: برشلونة جاهز لتحويل العروض الجيدة لنتائج إيجابية في دوري الأبطال

قال تشابي هرنانديز مدرب برشلونة إنه يتعين على الفريق تحويل عروضه الجيدة إلى نتائج إيجابية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع تأهبه لافتتاح مشواره بالمجموعة الثامنة على أرضه أمام رويال أنتويرب بطل بلجيكا غدا الثلاثاء 17\9\2023.

واستمتع برشلونة، الذي فاز بلقبه 27 بالدوري الإسباني الموسم الماضي، بفوز ساحق 5-صفر على ريال بيتيس السبت بفضل المزيج الرائع من اللاعبين الشبان وأصحاب الخبرة مدعوما بالتعاقدات الجديدة جواو كانسيلو وجواو فيلكس وإلكاي جندوجان.

وقال تشابي في مؤتمر صحفي الاثنين “حان الوقت لاتخاذ خطوة للأمام في دوري أبطال أوروبا.

“الهدف هو احتلال صدارة المجموعة والتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب. لكن الأمر يتعلق بالأفعال وليس بالأقوال”.

وأضاف “الموسم الماضي قدم الفريق أداء جيدا من حيث اللعب ولكن ليس من حيث النتائج. هذا العام علينا أن نلعب بشكل جيد ونحقق النتائج المرجوة”.

وسيواجه برشلونة أيضا شاختار دونيتسك وبورتو البرتغالي اللذين يلتقيان في المباراة الأخرى بالمجموعة الثامنة في هامبورج غدا الثلاثاء 19\9\2023.

واستمتع بطل إسبانيا ببداية جيدة لحملة الدفاع عن اللقب المحلي بأربعة انتصارات إضافة إلى تعادل ليحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق نقطتين خلف ريال مدريد.

وفاز برشلونة بدوري أبطال أوروبا خمس مرات لكن المرة الأخيرة كانت في 2015 وسيواجه مهمة صعبة للعودة إلى صدارة كرة القدم الأوروبية بعد أن فشل في تجاوز دور المجموعات الموسم الماضي وتراجع إلى الدوري الأوروبي.

وأضاف تشابي “سنبدأ مشوارنا على أرضنا وأمام جماهيرنا ونحن في حالة رائعة”.

وقال تشابي إنه لن يتعجل عودة المدافع القادم من أوروجواي رونالد أراوخو الذي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال التدريبات ولاعب الوسط الإسباني بيدري الذي أصيب في فخذه الأيمن أيضا الشهر الماضي.

وأضاف “كان من الممكن أن نتعجل عودتهما لمباراة أنتويرب لكنني أفضل أن أكون حذرا”.

وأعرب عن أمله في تعافيهما قبل مواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني يوم السبت.