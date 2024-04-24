تشابي هرنانديز يتراجع عن الرحيل عن برشلونة!

أكد متحدث باسم نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لرويترز أن تشابي هرنانديز مدرب برشلونة تراجع (الأربعاء 24-4-2024) عن قراره بالاستقالة في نهاية الموسم ووافق على البقاء مسؤولا عن الفريق لموسم 2024-2025.

وقالت مصادر إن تشابي أمضى معظم اليوم في اجتماعات مع مسؤولي برشلونة ووافق على سلسلة من الشروط التي وضعها النادي وسيلتزم بالاستمرار حتى نهاية العام الأخير من عقده على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما هي تلك الشروط.

ومن المقرر أن يتحدث تشابي إلى وسائل الإعلام يوم الأحد، قبل مباراة بلنسية بالدوري الإسباني، ومن المتوقع أن يعقد رئيس النادي جوان لابورتا مؤتمرا صحفيا يوم الخميس للحديث عن قرار المدرب.

ولعب تشابي مع برشلونة لمدة 17 عاما، حيث شارك في 767 مباراة ونال 25 لقبا، بما في ذلك أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وثمانية ألقاب للدوري الإسباني.

ولكن على الرغم من كونه أحد عظماء النادي خاصة بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، إلا أن مستوى برشلونة المتعثر هذا الموسم وضع تشابي تحت الضغط.

وتُرك برشلونة يلعق جراحه بعد خسارته 3-2 في الدوري الإسباني أمام ريال مدريد المتصدر يوم الأحد الماضي ليتراجع بفارق 11 نقطة عن منافسه اللدود قبل جولات على النهاية.

وجاءت هذه الهزيمة بعد أيام قليلة من خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا بهزيمة مؤلمة أخرى 4-1 أمام باريس سان جيرمان.

وهذا يعني أن الفريق بات على يقين تقريبا من إنهاء الموسم بدون لقب كبير بعد فترة صعبة انعكست فيها معاناة برشلونة على أرض الملعب عليه خارج الملعب.