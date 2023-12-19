تشابي يطالب لاعبي برشلونة بفعالية أكبر للإبقاء على آمال الاحتفاظ بلقب الدوري

قال تشابي هرنانديز مدرب برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الثلاثاء قبل مواجهة ألميريا المتعثر إن فريقه يجب أن يلعب بمزيد من الثقة لتجنب الانتكاسات التي مني بها في المباريات الأخيرة.

وفاز برشلونة مرة واحدة فقط في آخر أربع مباريات في الدوري مما وجه ضربة لآماله في الدفاع عن لقب الدوري ليحتل المركز الثالث في الترتيب متأخرا بفارق تسع نقاط عن المتصدر جيرونا وسبع خلف منافسه ريال مدريد.

وتعادل الفريق القطالوني 1-1 مع بلنسية في مباراته الأخيرة بالدوري حين أهدر المهاجم روبرت ليفاندوفسكي عددا كبيرا من الفرص قبل أن يسجل أوجو جيامو لاعب بلنسية هدف التعادل في الدقيقة 70.

وأبلغ تشابي الصحفيين قبل مباراة الأربعاء على استاد أولمبيك لويس كومبانيس أمام ألميريا متذيل الترتيب “نفتقر للثقة في كل الجوانب ونحتاج أن نكون أكثر فعالية وحسما في الدفاع والهجوم.

“أعتقد أن سبب تأخرنا بفارق تسع نقاط عن جيرونا هو أخطائنا… إنه فارق يمكننا تعويضه. إنها مسألة عدم إهدار النقاط والبدء في تحقيق الانتصارات، بداية من ألميريا”.

وأضاف “للفوز بالدوري علينا أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة. نحتاج إلى الفوز بالمباريات ونحتاج إلى المشجعين ونحتاج إلى تقديم أداء متكامل وهو شيء لم نفعله بعد”.

واضطر برشلونة أيضا إلى التعامل مع سلسلة من الإصابات للاعبين الرئيسيين حيث خضع الحارس مارك-أندريه تير شتيجن لجراحة في الظهر وغاب لاعب الوسط الإسباني جابي عن الملاعب بسبب تمزق في الأربطة.

وقال تشابي إن برشلونة يأمل في التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية في يناير كانون الثاني لكنه أضاف أن النادي سينفق في حدود إمكاناته بعد أن واجه مشاكل مالية في السنوات الأخيرة.

وقال المدرب الإسباني “ما نبحث عنه هو تدعيم الفريق دائما في كل فترة انتقالات إذا استطعنا.

“مع إصابة جابي نحتاج إلى لاعب بنفس صفاته ولكن ليس من السهل العثور على جابي آخر في السوق. سنرى ‭‭’‬‬قواعد اللعب‭‭’‬‬ (المالي) الشهيرة. إذا كان لدينا فائض فسنتعاقد مع شخص ما. نحن نعمل مع ديكو (المدير الرياضي) والرئيس”.

وأضاف تشابي أن المهاجم البرازيلي فيتور روكي، المنتقل من نادي أتليتيكو باراناينسي، سينضم إلى الفريق بعد العطلة الشتوية في الدوري الإسباني.