تشافي يثير قلق جماهير برشلونة بشأن كريسيستن

أثار الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة سيلتا فيجو قلق جماهير البلوغرانا.

ويستضيف برشلونة نظيره سيلتا فيجو السبت، على الملعب الأولمبي “مونتجويك”، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني “الليجا”.

ويحتل البارسا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر ريال مدريد برصيد 15 نقطة.

تصريحات تشافي:

أكد تشافي هيرنانديز، أن المدافع الدنماركي أندرياس كريسيستن، كان يعاني من بعض انزعاجات، وهو ما أدى إلى عدم استكماله عدت مباريات.

وقال تشافي: “أندرياس كريستنسن كان يعاني من بعض الانزعاجات البسيطة للغاية، لكننا أردنا حمايته. كان يعاني من انزعاج في وتر العرقوب، لكنه لعب منذ بضعة أيام 90 دقيقة وهو في مستوى 100%، هذا مهم جدًا”.ط

وعن عودة أرواخو: “رونالد شخصية مهمة جدًا، إنه حيوي. إنه قائد ومصحح مذهل. سوف يدخل شيئًا فشيئًا. إنه سعيد وروحه هي مفتاح الفريق”.

وتابع: “بيدري موجود مع الأشخاص القائمين على إعادة التأهيل. إنه بخير ويقوم بعمل شاق للتعافي. مشاعره ستحدد. نريده أن يشعر بأنه في حالة جيدة بنسبة 100%”.