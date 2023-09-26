تشافي يكشف آخر تطورات إصابة دي يونغ

قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة إن لاعب الوسط فرينكي دي يونغ لن يعود للعب حتى بعد الفترة الدولية المقبلة بعد تعرضه لإصابة بالكاحل مطلع الأسبوع.

ولعب الهولندي دي يونج (26 عاما) كل الدقائق مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم قبل استبداله في الشوط الأول أمام سيلتا فيجو يوم السبت الماضي.

وأبلغ تشافي الصحفيين أمس الاثنين “سيشكل غيابا بارزا بالنسبة لنا، فرينكي لاعب محوري بسبب طريقة لعبه وكان يمر بفترة رائعة”.

وأضاف “الفترة الزمنية لغيابه تتعلق به حقا لكننا سنقيم حالته بعد الفترة الدولية القادمة”.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال مايوركا اليوم الثلاثاء ثم يستضيف إشبيلية بالدوري كما سيواجه بورتو في دوري أبطال أوروبا في الرابع من أكتوبر تشرين الأول وبعدها بأربعة أيام سيزور غرناطة في المسابقة المحلية قبل الفترة الدولية.

وأشار تشافي إلى أنه سيجري تغييرات على التشكيلة في المباريات المقبلة فيما يواصل لاعب الوسط بيدري التعافي من إصابة.

وقال “سنتبع سياسة التناوب ليس فقط في دوري الأبطال بل في الدوري أيضا بمتوسط لاعبين أو ثلاثة لاعبين كل مباراة، نتفهم ذلك لتجنب الإصابات”.

ويتصدر حامل اللقب برشلونة الدوري بفارق الأهداف عن جيرونا وبنقطة واحدة عن ريال مدريد بعد ست جولات.