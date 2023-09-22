تشافي يُعلن الخبر المنتظر

أعلن المدير الفني لبرشلونة الإسباني تشافي هرنانديز أن “تجديد عقده بات مؤكداً”، مشيراً إلى أن الأمر سيصبح رسمياً قريباً.

واستلم تشافي (43 عاماً) تدريب برشلونة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 وسيجدد عقده حتى عام 2025، كما أشارت الصحف الإسبانية منذ أسابيع عدة.

سيواصل تشافي إعادة بناء الفريق بعد أن قاده الموسم الماضي إلى إحراز لقب بطل الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ عام 2019، بالإضافة إلى الكأس السوبر الإسبانية.

وقال تشافي عشية مواجهة سلتا فيغو في الدوري المحلي: “وصلنا (مع الجهاز الفني) في أوقات صعبة، في ظروف غير مؤاتية. عملنا بشكل جيد والموسم الماضي احرزنا لقبين مهمين. نحن في طور البناء والموسم الحالي سيكون لتأكيد ذلك”.

واعتبر المدرب بأن فريقه حقق “أفضل نتيجتين له” منذ ان استلم الإشراف عليه بتحقيقه فوزين ساحقين بنتيجة واحدة 5-صفر على ريال بيتيس في الدوري المحلي وانتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

وكان تشافي، الذي استلم مهامه خلفا للهولندي رونالد كومان بعد تدريب فريق السد القطري، عام 2021 وذلك بعد سنتين فقط على اعتزاله اللعب نهائياً، وارتبط مع النادي الكاتالوني بعقد حتى حزيران (يونيو) 2024.

وتألق تشافي في صفوف برشلونة على مدى 17 عاماً قضاها في صفوفه بين عامي 1998 و2005 وأحرز معه كل الألقاب الممكنة محلياً وقارياً وعالمياً.