تشاو يصبح أول بطل عالم صيني في السنوكر بعد عودته من الإيقاف

أصبح تشاو شينتونج أول لاعب صيني يفوز ببطولة العالم للسنوكر بعد تغلبه على الويلزي مارك وليامز، الفائز بالبطولة ثلاث مرات من قبل، وذلك في مسرح كروسيبل اليوم الاثنين وهو أحدث فصل في قصة الصعود والهبوط المذهلة لتشاو.

وفاز اللاعب البالغ من العمر 28 عاما بنتيجة 18 شوطا مقابل 12، على الرغم من محاولة العودة القوية من وليامز.

وتم إيقاف تشاو، الذي يتم الترويج له باعتباره النجم القادم في هذه الرياضة، لمدة 20 شهرا في يناير كانون الثاني 2023 بعد فضيحة التلاعب في النتائج هزت الرياضة، والتي أدت تداعياتها إلى تصنيفه كهاو في هذه البطولة وكان بحاجة إلى اجتياز أربع جولات من التصفيات للوصول إلى النهائي.

وتقدم اللاعب الصيني، الذي يعيش على بعد 10 دقائق فقط سيرا على الأقدام من مكان إقامة البطولة، بنتيجة 11-6 في المباراة التي أقيمت ليل أمس قبل بدء الجولة الثالثة اليوم.

وكانت المباراة النهائية تاريخية بالفعل بغض النظر عن النتيجة، حيث أصبح وليامز البالغ من العمر 50 عاما أكبر لاعب سنا يصل إلى النهائي بفوزه في قبل النهائي على المصنف الأول عالميا جود ترامب.

وكان تشاو قد تغلب على الفائز بالبطولة سبع مرات روني أوسوليفان في الدور قبل النهائي، ليهيئ بذلك المجال لتتويجه ملكا جديدا لرياضة السنوكر.