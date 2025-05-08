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تشيلسي يتأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي على حساب ديورجاردن

منذ 39 دقيقة
دوري المؤتمرات الأوروبي ديجورجاردين-تشيلسي نصف النهائي 1

دوري المؤتمرات الأوروبي ديجورجاردين-تشيلسي نصف النهائي 1

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تأهل تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على ديورجاردن السويدي في إياب الدور قبل النهائي اليوم الخميس ليحقق انتصارا إجماليا 5-1.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38 من توقيع كيرنان ديوسبري-هول الذي استغل تمريرة متقنة من تيريك جورج.

وبعدما فاز ذهابا 4-1 وفي ظل المنافسة التي يخوضها في الدوري الممتاز لحجز مقعد في دوري الأبطال الموسم المقبل، قرر المدرب إنزو ماريسكا إراحة لاعبيه والدفع بتشكيله من الشبان، بينهم ريجي والش (16 عاما) الذي شارك أساسيا لأول مرة.

وينتظر تشيلسي في النهائي المقرر 28 من الشهر الجاري الفائز من مواجهة قبل النهائي الأخرى بين فيورنتينا الإيطالي وريال بيتيس الإسباني.

    المصدر :
  • رويترز

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