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تشيلسي يتعثر بالتعادل دون أهداف مع بورنموث

منذ 24 دقيقة
من مباراة تشيلسي

من مباراة تشيلسي

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فشل هجوم تشيلسي في التسجيل للمباراة الثانية على التوالي وتعادل دون أهداف مع بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وبعد الخسارة 1-صفر أمام نوتنجهام فورست في الجولة الماضية بالدوري، سيطر تشيلسي على الكرة في الشوط الأول وسدد نيكولا جاكسون في الجزء الخارجي من القائم في الدقيقة 14، وأهدر كونور جالاجر فرصة سهلة من مدى قريب بعد مرور نصف ساعة من اللعب.

ووضع الفريق الزائر الكرة داخل الشباك في وقت مبكر من الشوط الثاني، وسدد رحيم سترلينج ركلة حرة ارتدت من الجزء الداخلي من العارضة وسقطت على خط المرمى.

وتابع ليفي كولويل مدافع تشيلسي تسديدة زميله سترلينج وسدد الكرة داخل المرمى من مدى قريب، لكنه كان في موقف تسلل.

وصنع بورنموث بعض الفرص أيضا، بينما تصدى الحارس نيتو لمحاولة خطيرة من كول بالمر لاعب تشيلسي البديل لتنتهي المباراة دون أهداف.

ولدى تشيلسي خمس نقاط ويحتل المركز 14، ويتقدم بمركز واحد على بورنموث الذي يملك ثلاث نقاط ولم يحقق بعد أي فوز.

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