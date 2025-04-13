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تشيلسي يتعثر مجدداً في صراع بلوغ دوري الأبطال بالتعادل 2-2 مع إبسويتش

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2025 6:31 مساءً
لاعبو نادي تشيلسي

لاعبو نادي تشيلسي

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فرض إبسويتش تاون المهدد بالهبوط التعادل على تشيلسي التعادل 2-2 في ستامفورد بريدج اليوم الأحد، ما يحرم تشيلسي من فرصة إعطاء دفعة جديدة لمساعيه للحصول على مكان بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفاجأ الزوار رجال المدرب إنزو ماريسكا عندما تقدموا 2-صفر بعد أن حول مهاجم باراجواي خوليو إنسيسو تمريرة عرضية من الظهير الأيمن بن جونسون في المرمى في الدقيقة 19.

وبعدها بنحو 12 دقيقة، رد إنسيسو الجميل عندما مرر الكرة إلى جونسون ليحولها برأسه في مرمى روبرت سانشيز.

وسجل أكسل توانزيبي هدفا بالخطأ في مرماه مع بداية الشوط الثاني مباشرة ليمنح تشيلسي الأمل، ثم أطلق البديل جيدون سانشو تسديدة قوية في الزاوية العليا في الدقيقة 79.

ودفع هذا التعادل تشيلسي إلى آخر المراكز الخمسة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، متقدما بنقطة واحدة فقط على نيوكاسل يونايتد، الذي من المقرر أن يواجه مانشستر يونايتد في وقت لاحق من يوم الأحد، ولديه مباراة مؤجلة.

وظل إبسويتش في المركز الثامن عشر، ومن شبه المؤكد عودته إلى الدرجة الثانية الموسم المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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