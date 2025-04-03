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تشيلسي يعود للمركز الرابع في الدوري بالفوز على توتنهام

4 - أبريل - 2025
الدوري الإنجليزي الممتاز - تشيلسي - توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي الممتاز - تشيلسي - توتنهام هوتسبر

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سجل الأرجنتيني إنزو فرنانديز هدفا قاد به تشيلسي لفوز ثمين 1-صفر على غريمه اللندني توتنهام هوتسبير اليوم الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليعود الفريق إلى المركز الرابع معززا آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وغابت الرقابة عن فرنانديز داخل منطقة الجزاء ليسجل هدف المباراة بضربة رأس في الدقيقة 50 مستغلا عرضية متقنة من الإنجليزي كول بالمر العائد من إصابة أبعدته عن الملاعب لفترة قصيرة.

واعتقد صاحب الأرض أنه أحرز هدفا ثانيا، لكن هدف مويسيس كايسيدو من تسديدة مباشرة أُلغى بداعي التسلل، بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وانقطعت احتفالات الفريق الضيف في الدقيقة 69 عندما أُلغى هدف

البديل السنغالي بابي سار من تسديدة من خارج منطقة الجزاء بداعي وجود خطأ خلال بناء الهجمة.

وصعد تشيلسي إلى المركز الرابع متقدما على مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس ويليهما نيوكاسل يونايتد في المركز السادس.

وبقي توتنهام في المركز 14 وتتوقف آماله في المشاركة الأوروبية على فوزه بالدوري الأوروبي.

    المصدر :
  • رويترز

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