تشيلسي يفوز بصعوبة على شيفيلد يونايتد المتعثر

فاز تشيلسي 2-صفر بصعوبة على شيفيلد يونايتد متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل هدفين من كول بالمر ونيكولاس جاكسون في غضون سبع دقائق خلال الشوط الثاني من المباراة التي اقيمت اليوم السبت.

واستطاع بالمر اختراق دفاع شيفليد يونايتد القوي عندما سدد الكرة في المرمى من مسافة ستة أمتار بعد تبادل الكرة مع رحيم سترلينج في الدقيقة 54.

وانتقل بالمر من تسجيل الأهداف إلى صناعتها في الدقيقة 61 عندما لم يتمكن ويس فودرينجهام حارس شيفيلد من إبعاد الكرة، بعد حالة من الفوضى أمام المرمى، ليمرر بالمر الكرة إلى جاكسون الذي لم يكن مراقبا عند القائم البعيد ليسكن الكرة الشباك.

هذا الفوز، وهو ثالث انتصار لتشيلسي على أرضه في الدوري هذا الموسم، صعد بفريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو إلى المركز العاشر، متجاوزا جاريه في العاصمة لندن فولهام وبرنتفورد.

أما شيفيلد يونايتد وتحت قيادة مدربه الجديد كريس وايلدر العائد مؤخرا للنادي، فظل في قاع الترتيب.