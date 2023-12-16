السبت 3 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 16 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تشيلسي يفوز بصعوبة على شيفيلد يونايتد المتعثر

منذ 32 دقيقة
لاعبو نادي تشيلسي

لاعبو نادي تشيلسي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

فاز تشيلسي 2-صفر بصعوبة على شيفيلد يونايتد متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل هدفين من كول بالمر ونيكولاس جاكسون في غضون سبع دقائق خلال الشوط الثاني من المباراة التي اقيمت اليوم السبت.

واستطاع بالمر اختراق دفاع شيفليد يونايتد القوي عندما سدد الكرة في المرمى من مسافة ستة أمتار بعد تبادل الكرة مع رحيم سترلينج في الدقيقة 54.

وانتقل بالمر من تسجيل الأهداف إلى صناعتها في الدقيقة 61 عندما لم يتمكن ويس فودرينجهام حارس شيفيلد من إبعاد الكرة، بعد حالة من الفوضى أمام المرمى، ليمرر بالمر الكرة إلى جاكسون الذي لم يكن مراقبا عند القائم البعيد ليسكن الكرة الشباك.

هذا الفوز، وهو ثالث انتصار لتشيلسي على أرضه في الدوري هذا الموسم، صعد بفريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو إلى المركز العاشر، متجاوزا جاريه في العاصمة لندن فولهام وبرنتفورد.

أما شيفيلد يونايتد وتحت قيادة مدربه الجديد كريس وايلدر العائد مؤخرا للنادي، فظل في قاع الترتيب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

كارلو أنشيلوتي
"ليس في عجلة من أمره".. أنشيلوتي يعلق على تمديد عقده مع ريال مدريد
كرة السلة
هوكس يعود إلى الانتصارات ورابتورز يواصل التراجع في دوري السلة
سباقات فورمولا 1
بطل فورمولا 1 السابق باتون يتحول إلى سباقات القدرة والتحمل

الأكثر قراءة

عناصر تابعين لحزب الله
الوقت الثمين.. تحذير إسرائيلي جديد لحزب الله
جنود من جيش الاحتلال في غزة
غزة تحت النار
لماذا لا تتم تسوية غزة بالأرض من الجو؟.. محلل إسرائيلي يكشف الأسباب
نائب أوكراني يفجر اجتماعاً بالقنابل
فيديو مرعب.. نائب يفجر اجتماعاً بالقنابل بسبب منعه من الكلام!