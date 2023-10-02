تشيلسي ينهي صيامه عن الأهداف بالفوز 2-صفر على فولهام

أنهى تشيلسي صيامه عن التسجيل بالفوز 2-صفر على مضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حيث أحرز ميخايلو مودريك هدفه الأول مع الفريق كما احتفل أرماندو برويا بهز الشباك في عودته من الإصابة (الاثنين 2-10-2023).

وفشل فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو في هز الشباك في آخر ثلاث مباريات في الدوري، وأحرز خمسة أهداف في ست مباريات هذا الموسم قبل رحلته إلى كريفن كوتيدج.

لكن في غضون دقيقتين من الشوط الأول فرض تشيلسي سيطرته على المباراة.

ففي الدقيقة 18 استلم الأوكراني مودريك كرة بصدره بشكل رائع ليضع نفسه في مواجهة الحارس ويحرز هدفه الأول مع تشيلسي منذ انضمامه للفريق قبل تسعة أشهر.

وتسبب خطأ دفاعي من فولهام في تسجيل برويا الهدف الثاني، في أول مشاركة له منذ إصابته في الركبة في نهاية 2022.

وأبلغ برويا شبكة توك سبورت عن هدفه “شعور لا يصدق. كنت أنتظره منذ فترة طويلة.

“نحن نتطور كفريق وهذا لن يحدث بين ليلة وضحاها… من المهم أن نتحلى بالصبر ونواصل التطور كفريق”.

وكاد البديل إيان ماتسن، الذي شارك بعد إصابة مودريك، أن يعزز من تفوق تشيلسي عندما سدد في القائم في الدقيقة 62.

وحقق تشيلسي فوزه الثاني في الدوري ليرتقي للمركز 11 بثماني نقاط متفوقا بفارق الأهداف على فولهام صاحب المركز 13.

وقال بوكيتينو “الأداء كان رائعا في العديد من الأمور وهي أمور إيجابية. علينا مواصلة العمل والإيمان بأنفسنا.

وقلل بوكيتينو من مخاوف احتمال تعرض برويا وموزيس كايسيدو وإنزو فرنانديز لإصابات جديدة في ظل غياب العديد من اللاعبين الآخرين، لكنه اعترف أن مودريك تعرض لإصابة في الفخذ في نهاية الشوط الأول.

وأبدى ماركو سيلفا مدرب فولهام حزنه من سهولة اهتزاز شباك فريقه.

وأضاف “الأمر تسبب في تعقيد موقفنا بينما كان تشيلسي في موقف مثالي”.

وتجاهل المدرب البرتغالي الحديث عن افتقار فريقه للفعالية بعد رحيل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى الهلال في أغسطس آب.

وتابع سليفا مشيرا إلى أنه يركز فقط على المجموعة الموجودة لديه “بالتأكيد علينا مواصلة العمل، ويجب أن نكون أكثر فعالية”.