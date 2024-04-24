الأربعاء 15 شوال 1445 ﻫ - 24 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تشيلي تحتضن بطولة العالم للدراجات على المضمار في 2025 بدلا من الأرجنتين

منذ 3 دقائق
تشيلي

تشيلي

A A A
طباعة المقال

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات، اليوم الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024، أن بطولة العالم 2025 للدراجات على المضمار ستقام في سانتياجو في تشيلي بدلا من إقامتها في سان خوان بالأرجنتين طبقا لما تم إعلانه في وقت سابق.

وكانت الأرجنتين قد اختيرت في 2022 لاستضافة البطولة، لكن تشيلي ستحتضن الحدث للمرة الأولى، وذلك على حلبة “فيلودرومو بينالولن” في الفترة ما بين 15 و19 أكتوبر تشرين الأول 2025.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في أمريكا الجنوبية منذ نسخة 2014 التي أقيمت في كولومبيا.

وستقام نسخة العام الحالي من البطولة في الدنمرك في أكتوبر بينما تقام نسخة عام 2026 في الصين.

واتصلت رويترز بالاتحاد الدولي لكشف سبب تغيير مكان إقامة البطولة.

وتقام بطولة العالم سنويا وتتضمن مختلف المسابقات والمسافات، ويمثل فيها المتسابقون بلادهم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

مانشستر سيتي
غوارديولا يقول إن هالاند سيغيب عن مواجهة برايتون بسبب إصابة ليست خطيرة
رالف رانجنيك
مدرب النمسا "رالف رانجنيك" يكشف عن اتصالات لقيادة بايرن ميونيخ
كارلوس تيفيز
المهاجم الأرجنتيني تيفيز يُعاني من آلام في الصدر ويُنقل للمستشفى

الأكثر قراءة

نجم تركي اشترى مدرسته وهدمها حجراً حجراً.. وهذا هو السبب!
وزير الدفاع يهاجم الياس المر: ينضبّ… ولو بيسكت أشرفلو
غزة تحت النار
أبو عبيدة: سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى العدو في غزة