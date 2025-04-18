تصريح لميسي عن غوارديولا يثير جدلاً كبيراً!

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب التانغو ونجم فريق إنتر ميامي الأمريكي جدلا كبيرا خلال تصريحاته الأخيرة عن مدربه السابق بيب غوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

وفي حوار ضمن برنامج SIMPLEMENTE FÚTBOL، الذي تنتجه شبكة ESPN ويبث عبر منصة يوتيوب، تحدث ميسي عن تأثير غوارديولا الكبير على كرة القدم، لكنه أشار أيضا إلى الجانب السلبي لهذا التأثير.

وقال ميسي: “غوارديولا ينتمي إلى عالم آخر، إنه مختلف تماما. يرى أشياء لا يستطيع أي مدرب آخر رؤيتها. لقد غيّر بيب كرة القدم بشكل جذري، وأصبح الجميع تقريبا يحاول تقليدنا”.

وأضاف النجم الأرجنتيني: “لكن في الواقع، أضر غوارديولا بكرة القدم نوعا ما، لأن الكثير من الفرق حاولت اللعب مثل برشلونة الذي دربه”.

وتابع: “كنا فريقا استثنائيا، لكن لدينا خط وسط يضم الثلاثي البارع تشافي، إنييستا، وبوسكيتس. كان كل شيء مثاليا بين اللاعبين والمدرب، وكان من الصعب للغاية تقليد هذا النموذج”.

لعب ميسي تحت قيادة غوارديولا في برشلونة خلال الفترة بين عامي 2008 و2012، وهي واحدة من أكثر الفترات إشراقا في تاريخ النادي الكتالوني.

وحقق الثنائي آنذاك إنجازات مذهلة، منها السداسية التاريخية في عام 2009، بالإضافة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين في 2009 و2011.

ويعتبر هذا الفريق أحد أعظم الفرق في تاريخ كرة القدم، بفضل أسلوبه الهجومي المميز والسيطرة التكتيكية التي فرضها غوارديولا.

في سياق آخر، تحدث ميسي عن رغبته الملحة في العودة إلى برشلونة بعد رحيله عن الفريق في صيف 2021 بسبب مشكلات اقتصادية وإدارية.

وقال: “كنت أنوي العودة إلى برشلونة لأنه المكان الذي لطالما شعرت فيه بأنني في بيتي، ولكن ذلك لم يكن ممكنا مرة أخرى. لاحقا أصبح القرار عائليا بالدرجة الأولى”.

وأضاف: “كان لفوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022 تأثير كبير في قراري الشخصي، لكني كنت واضحا منذ البداية بأنني لا أرغب في الانتقال إلى أي فريق آخر في أوروبا”.

بعد انتهاء عقده مع برشلونة في صيف 2021، لعب ميسي موسمين مع باريس سان جيرمان قبل أن يرحل عنه في صيف 2023 متجها إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر.