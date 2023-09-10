تصفيات أوروبا.. هولندا تحول تأخرها إلى فوز ثمين على أيرلندا

أحرز البديل فاوت فيخورست هدفا بالشوط الثاني لتتعافى هولندا من تأخرها بهدف مبكر وتفوز 2-1 على أيرلندا صاحبة الأرض ضمن المجموعة الثانية بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم (الأحد 10-9-2023).

وتقدمت أيرلندا بهدف مبكر بعد أربع دقائق من ركلة جزاء نفذها آدم إيداه، لكن هولندا حصلت على ركلة جزاء‭ ‬أخرى وأدركت التعادل بواسطة كودي جاكبو في الدقيقة 19.

وخطف فيخورست هدف الانتصار في استاد أفيفا بعد مرور 56 دقيقة، لتتقدم هولندا إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد تسع نقاط، وبفارق ست نقاط خلف فرنسا، لكن يتبقى لها مباراة مؤجلة.

ولدى اليونان أيضا تسع نقاط بعد الفوز 5-صفر على منتخب جبل طارق اليوم الأحد.

وخسرت أيرلندا بذلك أربع مرات في خمس مباريات لتتقلص فرصها في بلوغ النهائيات في ألمانيا وبات مستقبل المدرب ستيفن كيني على المحك.

ومن خطأ دفاعي فادح في الدقيقة الأولى نال تشيدوزي أوجبيني فرصة وضع أيرلندا في المقدمة لكنه تردد كثيرا لتضيع الهجمة.

وبعد دقيقتين تسبب قائد هولندا فيرجيل فان دايك في ركلة جزاء لأصحاب الضيافة بعد أن لمس الكرة بيده خلال ركلة ركنية ونفذها إيداه بنجاح.

وكان من الممكن أن تصبح النتيجة 2-صفر في الدقيقة 13 لكن شين دافي سدد ضربة رأس في القائم بعد تمريرة أوجبيني العرضية.

وتعرض دينزل دمفريس لعرقلة من حارس أيرلندا جيفن بازونو ليتعادل الزوار من نقطة الجزاء عبر جاكبو.

وتصدى بازونو لفرصتين خطيرتين من دونيل مالن قبل الاستراحة لكنه عجز عن منع فيخورست من التسجيل في بداية الشوط الثاني حين وضع قدمه في مسار ضربة رأس دمفريس ليسجل من مدى قريب.

وقدم دمفريس تمريرات حاسمة في كل أهداف هولندا الثلاثة أمام اليونان في أيندهوفن يوم الخميس الماضي وعاد ليلعب دورا محوريا في انتصار اليوم.