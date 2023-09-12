تصفيات بطولة أوروبا.. إنجلترا تنتزع فوزاً ثميناً من غريمتها إسكتلندا

أعادت إنجلترا غريمتها إسكتلندا إلى أرض الواقع بفوز مريح 3-1 في مباراة ودية على ملعب هامبدن بارك هز فيها فيل فودن وجود بلينجهام وهاري كين الشباك (الثلاثاء 12-9-2023).

وبعد خمسة انتصارات متتالية في تصفيات بطولة أوروبا 2024، ساد التفاؤل منتخب اسكتلندا بتحقيق أول فوز على أرضه أمام إنجلترا منذ 1985. لكن بمجرد أن هز فودن الشباك من تسديدة كايل ووكر الطائشة في الدقيقة 32 عاقب بلينجهام لاعب ريال مدريد منافسه آندي روبرتسون على ارتكاب خطأ بعدها بثلاث دقائق.

وأنعش هدف عكسي سجله البديل هاري مجواير في الدقيقة 67 معنويات اسكتلندا في تحقيق انتفاضة ومنح المدرب ستيف كلارك قبلة الحياة قبل أن ينهي القائد كين آمال اسكتلندا بنهاية رائعة لهجمة.

ومما زاد الطين بلة أن النرويج فازت على جورجيا في المجموعة الأولى بتصفيات بطولة أوروبا 2024 حيث كان التعادل سيضمن لإسكتلندا التأهل للنهائيات العام المقبل على الرغم من أنها لا تزال في موقف قوي.

وتتصدر إنجلترا، التي تعادلت 1-1 مع أوكرانيا مطلع الأسبوع الجاري، المجموعة الثالثة في تصفيات بطولة أوروبا.