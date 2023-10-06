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تصفيات بطولة أوروبا.. استدعاء "أودوجي" لأول مرة للمشاركة مع منتخب إيطاليا

منذ 26 دقيقة
ديستني أودوجي

ديستني أودوجي

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قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (الجمعة 6-10-2023) إن المنتخب الوطني استدعى مدافع توتنهام هوتسبير ديستني أودوجي لأول مرة لتشكيلة ستواجه مالطا وإنجلترا في تصفيات بطولة أوروبا هذا الشهر.

وضم المدرب لوتشيانو سباليتي الظهير الأيسر السابق لأودينيزي لتشكيلة المنتخب بعد أن شارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاما أساسيا مع توتنهام في جميع مباريات الفريق السبع في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم.

وسيغيب لاعب الوسط لورينتسو بليجريني عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مباراة روما في الدوري الأوروبي أمام سيرفيت أمس الخميس.

وتحتل إيطاليا المركز الثاني وتتأخر عن إنجلترا بفارق ست نقاط ولها مباراة مؤجلة على جميع منافسيها في المجموعة الثالثة.

ويستضيف منتخب إيطاليا نظيره منتخب مالطا متذيل الترتيب في 14 أكتوبر تشرين الأول في باري قبل أن يسافر لمواجهة إنجلترا في ويمبلي بعدها بثلاثة أيام.

    المصدر :
  • رويترز

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