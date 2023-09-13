تصفيات مونديال 2026.. الأرجنتين تتألق دون ميسي

حقق منتخب ​الأرجنتين​ فوزه الثاني على التوالي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة ​كأس العالم 2026​، وجاء هذا الفوز خارج الديار على حساب منتخب ​بوليفيا​ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، وأقيمت المباراة على ملعب “هيرناندو سيليس” في لاباز عاصمة بوليفيا، الذي يصنف من بين أخطر الملاعب في العالم، حيث يقع على ارتفاع شاهق يبلغ 3637 مترا فوق سطح البحر.

ولعب منتخب الأرجنتين مباراته بغياب نجمه الأول ليونيل ميسي من أجل إراحته. وكان ميسي، قد سجل هدف الفوز من ركلة حرة مباشرة أمام الإكوادور الخميس الفائت في مستهل التصفيات في بوينوس أيريس.

🏆 #Eliminatorias ⚽ @Argentina 🇦🇷 3 (Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Nicolás González) 🆚 #Bolivia 🇧🇴 0 👉 ¡Final del partido! 🔜 El elenco comandado por Lionel #Scaloni jugará en octubre nuevamente por las Eliminatorias Sudamericanas. pic.twitter.com/q3PG2sExYO — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 12, 2023

ثلاثية أهداف أبطال العالم جاءت من توقيع إنزو فرنانديز، نيكولاس تاليافيكو ونيكولاس غونزاليس في الدقائق 31 و42 و83 تواليا من عمر المباراة. علما أن بوليفيا اكملت اللقاء بعشرة لاعبين من الدقيقة 39 بغد طرد روبرتو فرنانديز.

ورفع منتخب الأرجنتين بذلك رصيده إلى ست نقاط محققا العلامة الكاملة في أول جولتين، بينما تلقت بوليفيا الهزيمة الثانية بعد خسارتها أمام البرازيل في الجولة الأولى، لتبقى بلا رصيد في ذيل المجموعة.

ماركينيوس يضرب في الوقت القاتل

وفي ليما، حذت البرازيل حذو غريمتها الأرجنتين وحققت فوزها الثاني لكنه جاء بصعوبة بالغة على البيرو بهدف سجله ماركينيوس في الدقيقة 90، وذلك في لقاء سيطر عليه “سيليساو” لكنه بدا عاجزا عن الوصول إلى الشباك، خلافا لمباراته الافتتاحية حين قدم أداء هجوميا رائعا ضد بوليفيا (5-1).

وبعد إلغاء هدفين لنيمار (17) وريشارليسون (29) بداعي التسلل وإهدار العديد من الفرص أبرزها للأول في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بكرة رأسية وجدت في طريقها الحارس، بدرو غاليسي، جاء الفرج في الدقيقة الأخيرة.

وسُجِل الهدف عندما نفذ نيمار الذي بات الهداف التاريخي لبلاده بفارق هدفين أمام الأسطورة الراحل بيليه (79) بعد تسجيله ثنائية ضد بوليفيا، ركلة ركنية أوصل بها الكرة إلى رأس ماركينيوس، زميله السابق في باريس سان جرمان الفرنسي، فحولها في الشباك ليمنح البرازيل انتصارها الثاني في هذه التصفيات بقيادة المدرب، فرناندو دينيز، الذي خلف تيتي بعد مونديال قطر نهاية العام، وذلك بانتظار قدوم المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، الصيف المقبل.

وعلق ماركينيوس على هدفه قائلا “يجب أن تعرف كيف تبحث عن النتيجة (الفوز) بغض النظر عن الطريقة التي يلعب فيها المنافس”، مضيفا لقناة “تي في غلوبو” أن “اليوم، جاء (الهدف) من كرة ثابتة”.

أما المدرب دينيز، فقال في مؤتمر صحفي “نحن راضون جدا عما قدمناه خلال المباراتين (الأوليين في التصفيات). النتيجة إيجابية جدا”.

وسقطت الأوروغواي على أرض الإكوادور 1-2 بعدما كانت السباقة إلى التسجيل عبر، أغوستين كانوبيو (38)، قبل أن تهتز شباكها مرتين بواسطة، فيليكس توريس (5+45 و61)، لتتلقى بذلك هزيمة أولى بعد فوز افتتاحي على تشيلي 3-1. ورغم الفوز، بقي رصيد الإكوادور خاليا من النقاط بسبب حسم ثلاث من رصيدها، لتزوير وثائق ولادة اللاعب، بايرون كاستيو، في التصفيات السابقة.

ورفعت كولومبيا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث خلف البرازيل والأرجنتين بتعادلها السلبي على أرض تشيلي، فيما حققت فنزويلا فوزها الأول بتغلبها على ضيفتها الباراغواي بهدف وحيد قاتل سجله، سالومون روندون، في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع من ركلة جزاء.

وتقام الجولتان الثالثة والرابعة في 12 و17 أكتوبر المقبل، حيث ستكون المواجهة الأبرز خلالهما بين البرازيل والأوروغواي في مونتيفيديو.