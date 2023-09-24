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تعادل إيجابي ينهي قمة أرسنال وتوتنهام

منذ 26 ثانية
من مباراة أرسنال وتوتنهام

من مباراة أرسنال وتوتنهام

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أحرز سون هيونج-مين قائد توتنهام هوتسبير هدفين في التعادل 2-2 في ضيافة أرسنال في مباراة قمة في لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل كريستيان روميرو هدفا بطريق الخطأ في مرماه، ليتقدم بهدف لأرسنال في الدقيقة 26، لكن سون أدرك التعادل قبل الاستراحة.

وارتكب روميرو خطأ جديدا بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء، ونفذ بوكايو ساكا الركلة بنجاح في الدقيقة 54، لكن سون نجح بعدها مباشرة في استغلال خطأ فادح من جورجينيو وأدرك التعادل للفريق الزائر.

وحصل الفريقان على عدة فرص لانتزاع الفوز، وكان سون قريبا من تسجيل الثلاثية، كما سدد ساكا كرة قوية.

ورغم احتساب عشر دقائق من الوقت بدل الضائع، لم تتغير النتيجة مجددا، وبقي الفريقان دون هزيمة هذا الموسم، ولكل منهما 14 نقطة من ست مباريات. ويتصدر مانشستر سيتي المسابقة برصيد 18 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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