الأحد 8 شوال 1446 ﻫ - 6 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعادل سلبي محبط بين سيتي ويونايتد في الدوري

منذ دقيقتان
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

A A A
طباعة المقال

تعادل مانشستر يونايتد على أرضه سلبيا مع غريمه المحلي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد لتتعرض آمال الفريق الضيف في التأهل دوري أبطال أوروبا لضربة قوية.

وبهذا التعادل يحتل سيتي المركز الخامس برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي رابع الترتيب، بينما يحتل يونايتد المركز 13 برصيد 38 نقطة.

ولم يصنع الفريقان، اللذان يعانيان هذا الموسم، الكثير من الفرص، خاصة في الشوط الأول.

وارتفع إيقاع المباراة في الشوط الثاني وأطلق عمر مرموش مهاجم سيتي تسديدة قوية من مسافة بعيدة تصدى لها أندريه أونانا حارس مرمى يونايتد ببراعة في أخطر فرص الفريق الضيف.

وحصل جوشوا زيركزي على أخطر فرص يونايتد في منتصف الشوط الثاني عندما أطلق تسديدة قوية تصدى لها إيدرسون حارس مرمى سيتي بيديه.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

لاعبو أتليتيكو مدريد
أتليتيكو يعود لدرب الانتصارات على حساب إشبيلية في الدوري
نادي فولهام
فولهام يصعق ليفربول في الدوري
فريق ساوثهامبتون
ساوثامبتون يسجل أسرع هبوط من الدوري الممتاز بخسارته أمام توتنهام

الأكثر قراءة

طقس لبنان
أجواء شتوية بامتياز ابتداءً من الخميس.. ماذا في التفاصيل؟
مستوطنون إسرائيليون متدينون يمارسون طقوس "ذبح البقرة الحمراء" أمام المسجد الأقصى في القدس (موقع “ميدل إيست آي” البريطاني)
"الأقصى في خطر".. حماس تستنفر الأمة لمنع ذبح القرابين وتدعو للرباط المكثف
مطار رفيق الحريري الدولي
فيديو.. اشكال كبير وتضارب في مطار رفيق الحريري الدولي