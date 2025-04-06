تعادل سلبي محبط بين سيتي ويونايتد في الدوري

تعادل مانشستر يونايتد على أرضه سلبيا مع غريمه المحلي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد لتتعرض آمال الفريق الضيف في التأهل دوري أبطال أوروبا لضربة قوية.

وبهذا التعادل يحتل سيتي المركز الخامس برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي رابع الترتيب، بينما يحتل يونايتد المركز 13 برصيد 38 نقطة.

ولم يصنع الفريقان، اللذان يعانيان هذا الموسم، الكثير من الفرص، خاصة في الشوط الأول.

وارتفع إيقاع المباراة في الشوط الثاني وأطلق عمر مرموش مهاجم سيتي تسديدة قوية من مسافة بعيدة تصدى لها أندريه أونانا حارس مرمى يونايتد ببراعة في أخطر فرص الفريق الضيف.

وحصل جوشوا زيركزي على أخطر فرص يونايتد في منتصف الشوط الثاني عندما أطلق تسديدة قوية تصدى لها إيدرسون حارس مرمى سيتي بيديه.