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"تعلمت الدرس".. فان دايك يعلق على طرده في مباراة نيوكاسل

منذ دقيقتين
فان دايك

فان دايك

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قال فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول إنه تعلم الدرس بعد طرده وإيقافه لمباراة إضافية بسبب ارتكاب مخالفة خلال الفوز 2-1 على نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه يريد المضي قدما.

وتعرض فان دايك للطرد عقب ارتكاب مخالفة ضد ألكسندر إيساك مهاجم نيوكاسل خلال الشوط الأول وبدا أنه يحتج على الحكم جون بروكس قبل الخروج من الملعب.

واتهم الاتحاد الإنجليزي اللاعب بسوء التصرف وقرر أمس الجمعة إيقافه لمباراة إضافية بخلاف عقوبة الإيقاف المعتادة لمباراة.

وغاب فان دايك بالفعل عن مباراة ليفربول أمام أستون فيلا يوم الأحد الماضي.

وبناء على العقوبة الإضافية، سيغيب فان دايك، الذي يشارك مع منتخب هولندا، عن مواجهة ولفرهامبتون واندرارز يوم السبت المقبل.

وقال فان دايك في مؤتمر صحفي في دبلن اليوم السبت عشية مواجهة أيرلندا في تصفيات بطولة أوروبا “إنه درس قاس وباهظ، لكنني لن أقول المزيد. تقبلت الأمر وأنا سعيد أننا سنمضي

    المصدر :
  • رويترز

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