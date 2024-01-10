تعيين دوريفال جونيور مدربا جديدا لمنتخب البرازيل

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رسميا الأربعاء تعيين دوريفال جونيور مدربا جديدا للمنتخب الأول.

وأكد المدرب (61 عاما) يوم الأحد الماضي قراره بالرحيل عن تدريب نادي ساو باولو من أجل تولي مهمة تدريب البرازيل بعدما قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إقالة فرناندو دينيز المدرب المؤقت من منصبه يوم الجمعة.

وقال الاتحاد البرازيلي للعبة في بيان “دوريفال جونيور هو المدرب الجديد للفريق الوطني للرجال. سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي يوم الخميس في مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو”.

وقاد دوريفال فريق فلامنجو للفوز بلقب كأس ليبرتادوريس وكأس البرازيل عام 2022 قبل أن يتعاقد مع ساو باولو. كما تولى تدريب أتليتيكو مينيرو وأتليتيكو بارانينسي وإنترناسيونال وفاسكو دا جاما وفلومينينسي وبالميراس.

ويحتل منتخب البرازيل المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزين فقط في ست مباريات وتلقى ثلاث هزائم.